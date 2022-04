Calcio

Inzaghi: "Radu ottimo portiere, ha la mia fiducia. Giocherà lui se Handanovic non ce la farà"

SERIE A - Il tecnico dell'Inter parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Udine: "Io non sono per l'alternanza dei portieri, credo nelle gerarchie. Radu in allenamento mi aveva sempre dato fiducia e non ho pensato avesse bisogno di giocare qualche partita in più. Se Handanovic darà forfait giocherà lui".

00:01:06, 2 ore fa