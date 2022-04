Calcio

Inzaghi sulla corsa scudetto: "L'Inter vuole crederci fino alla fine"

SERIE A - Il tecnico nerazzurro parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida sul campo dell'Udinese: "L'umore dopo la partita di Bologna non era dei migliori, la delusione era stata forte. In questi giorni però ho visto un ottimo spirito di gruppo. Ogni partita è difficile, la squadra ci proverà. A fine stagione faremo i conti".

00:01:03, 2 ore fa