Massimiliano Allegri è tornato con le sue battute e la sua voglia di scherzare alla guida della Juventus. La conferenza stampa di presentazione della sfida con l'Udinese, come sempre, è un mix di discorsi molto seri e battute, ma quello più importante riguarda Cristiano Ronaldo: "Ronaldo giovedì non ha fatto la partita perché venivamo da una settimana pesante e gli ho dato mezza giornata libera. Per noi è un valore aggiunto perché garantisce un numero elevato di gol. Chiaro che poi bisogna lavorare di squadra per esaltare un singolo".

Lui si è sempre allenato bene, i rumours li ho letti sui giornali. Non ci ha mai detto di voler andare via". Ma a domanda diretta su che cosa abbia detto CR7 al mister, risponde in maniera altrettanto diretta: Il nodo fondamentale, però, è un altro, ossia quello che riguarda il mercato e i rumours sul suo possibile addio prima della chiusura del mercato: "". Ma a domanda diretta su che cosa abbia detto CR7 al mister, risponde in maniera altrettanto diretta:

A me Ronaldo ha detto che resta alla Juve. Io non devo dimostrare, si lavora per ottenere risultati. Si lavora per arrivare in fondo e vincere, ci sono tante componenti in ballo che devono andare tutte insieme. Devo mettermi a disposizione della rosa, quello che è successo nei miei cinque anni ma resta nel museo. Ronaldo ha vinto cinque palloni d'oro ma se quest'anno non fa una buona annata si ricorderanno del suo ultimo anno alla Juventus. Stessa cosa per Chiesa, non conterà quanto fatto all'Europeo. Bisogna mettersi tutti i giorni in discussione, altrimenti non si creano i presupposti per vincere. C'è da fare, mettendosi in discussione riusciamo sicuramente a rendere meglio.

Serie A Locatelli e il prestito biennale gratuito: è mai stato usato? 2 ORE FA

Si parla anche di Ramsey: "Ramsey sta migliorando davanti alla difesa. Dalle prima partite è cresciuto molto, deve correre un po' meno".

Dal mercato è arrivato Manuel Locatelli:

Son contento dell'arrivo di Locatelli, è cresciuto molto. Non è in condizioni ottimali quindi avrà bisogno di una decina di giorni di lavoro. Domani verrà a Udine quindi se ci sarà bisogno magari un quarto d'ora potrà farlo. Dopo la sosta nazionali sarà in condizioni ottimali.

E su Dybala: "Paulo si è presentato quest'anno come il primo anno alla Juve. Sa anche lui che le ultime due annate non sono state al livello delle sue potenzialità. Lui è bravo, per giocare a calcio a certi livelli bisogna allenarsi a una certa intensità. Se gioca sarà capitano".

Inoltre, sulla partita con l'Udinese.

Domani è la prima di campionato e come dicevo sempre la prima è sempre una partita molto difficile soprattutto perché troviamo una squadra forte fisicamente. Non ha subito nessun gol su angolo l'anno scorso, son bravi in contropiede e dietro sono ben strutturati. Bisognerà essere pronti, per vincere serve fare una prestazione solida e tecnica e con grande pazienza

Allegri: "Ronaldo? Da lui non mi aspetto solo i gol..."

Serie A Serie A, la griglia di Eurosport: Scudetto alla Juve, Inter 2ª forza 5 ORE FA