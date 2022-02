Brutte notizie in casa Juventus: Giorgio Chiellini rimarrà ai box una ventina di giorni. Come riferito dal club, il capitano bianconero ha sostenuto martedì mattina gli esami strumentali al J Medical dai quali è emersa una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio sinistro. Chiellini salterà non solo le gare in calendario questa settimana (con Sassuolo in Coppa Italia e Atalanta in campionato) ma anche quelle della prossima (derby col Torino e Villarreal, andata degli ottavi in Champions League).

Gli appuntamenti nel mirino

Il difensore punta il ritorno degli ottavi in Champions con la Juventus e i playoff per Qatar 2022 con la Nazionale: il primo appuntamento è in programma nella serata del 16 marzo all’Allianz Stadium, il secondo il 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord.

