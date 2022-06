Calcio

Juventus, Chiesa: "All'inizio di settembre spero di essere pronto"

SERIE A - L'attaccante bianconero parla a margine di un'iniziativa promossa dal club bianconero insieme a Save The Children: "Per essere sicuri e non avere ricadute credo che sarò pronto a settembre, lo staff medico mi ha aiutato in tutto e per tutto".

00:00:38, un' ora fa