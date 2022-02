Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Domenica 6 febbraio contro l'Hellas Verona il tecnico toscano potrebbe già schierare dal primo minuto gli ex Fiorentina e 'Gladbach, complici la squalifica di Locatelli e le trasferte oltreoceano in nazionale di McKennie e Dybala. Ecco come cambia la squadra bianconera. Dopo la sessione di mercato da 9 in pagella , per la Juventus di Massimiliano Allegri è ora di provare sul campo nuovi equilibri e nuovi innesti, su tutti. Domenica 6 febbraio contro l'Hellas Verona il tecnico toscano potrebbe già schierare dal primo minuto gli ex Fiorentina e 'Gladbach, complici la squalifica di Locatelli e le trasferte oltreoceano in nazionale di McKennie e Dybala. Ecco come cambia la squadra bianconera.

Vlahovic, le gerarchie in attacco e il rebus Dybala

L'arrivo del capocannoniere della Serie A (17 gol in 21 presenze) stravolge le gerarchie dell'attacco bianconero. Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri starebbe valutando due opzioni tattiche: l’impiego del 4-3-3 con cui l'ex viola si è esaltato negli ultimi mesi con Vincenzo Italiano, con Dybala e Bernardeschi ai lati (in attesa del rientro di Chiesa nella prossima stagione). In alternativa il 4-4-2 con il tandem Dybala-Vlahovic con Cuadrado (o McKennie) e Bernardeschi (o Rabiot) sulle fasce. Chi è destinato a ricoprire un ruolo di vice è Alvaro Morata (5 gol in 22 partite). Kean e Kaio Jorge, invece, continueranno a rosicchiare minuti da subentranti nell'ottica delle tre competizioni (Serie A, Champions League e Coppa Italia). Per Dybala, il cui contratto è in scadenza a giugno, la concorrenza di Vlahovic può rappresentare un ulteriore stimolo per dare una svolta alla propria stagione e, di conseguenza, alla trattativa per il rinnovo arenata da settimane. I prossimi mesi saranno determinanti per la Joya: se assicurerà continuità di rendimento e tenuta fisica la Juve difficilmente lo lascerà scappare.

Zakaria, 191 centrimetri in cabina di regia

Come nel caso di Vlahovic, l'innesto del 25enne svizzero apre il centrocampo bianconero ad almeno due schemi tattici: si può immaginare sia una mediana a tre che a due, con l'ex Gladbach al fianco di Locatelli. In quest'ultimo caso McKennie potrà dedicarsi maggiormente al ruolo di incursore, mentre Rabiot e Arthur si siederanno in panchina. Zakaria, fortemente voluto da Allegri, è il classico centrocampista di rottura con qualità tecniche ma soprattutto dinamico e dominante dal punto di vista atletico: 81 kg per 191 centrimetri. In questo senso i paragoni si sprecano: c'è chi lo accosta a Pogba (con cui condivide il soprannome, krake, polpo in tedesco), chi a Vieira. Per provare ad avvicinarsi ai suoi illustri predecessori nella cabina di regia bianconera, lo svizzero dovrà, però, diventare più incisivo sotto porta: mai più di 4 gol in stagione tra Servette, Young Boys e Gladbach.

La probabile formazione della Juventus contro l'Hellas Verona

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Arthur, Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

