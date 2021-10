Calcio

Lazio-Inter, Inzaghi: "Partita speciale, ritrovo quella che per 22 anni è stata la mia casa"

SERIE A - L'allenatore dell'Inter parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la sua ex Lazio: "Per me non può essere una partita come tutte le altre, per me sarà una grandissima emozione".

00:01:20, 43 minuti fa