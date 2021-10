Calcio

Lazio-Inter, Inzaghi: "Sudamericani? Liga brava a rinviare le partite, da noi ormai è tardi"

SERIE A - L'allenatore dell'Inter parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la sua ex Lazio: "Parlerò con Lautaro, Correa e Vecino e valuterò in che condizioni arriveranno a Roma".

00:01:00, un' ora fa