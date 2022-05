Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pedro

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Ekdal, Thorsby, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gabbiadini, Giovinco, Sensi

Dove vedere Lazio-Sampdoria in tv e streaming

La sfida Lazio-Sampdoria verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Lazio ha mancato l'appuntamento con il gol solo in una delle ultime 20 sfide di Serie A contro la Sampdoria, parziale in cui ha registrato solamente due sconfitte (1-2 il 24 aprile 2016 e 0-3 il 17 ottobre 2020) - completano 15 successi e tre pareggi.

L'ultimo successo della Sampdoria all'Olimpico contro la Lazio in Serie A risale al 23 gennaio 2005 (2-1 con Walter Novellino alla guida) - da allora i biancocelesti hanno ottenuto 12 successi e tre pareggi, tenendo la porta inviolata ben nove volte.

La Lazio non perde da 10 sfide contro formazioni liguri in Serie A (9V, 1N) e in particolare ha vinto tutte le ultime otto segnando 27 reti (3.4 di media a match) - l'ultima sconfitta risale allo 0-3 contro la Sampdoria nell'ottobre 2020.

Dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Milan, la Lazio potrebbe perdere due partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2020 (in quell'occasione contro Udinese e Verona).

Dopo l'1-0 nel Derby di Genova nell'ultimo turno di campionato, la Sampdoria potrebbe tenere la porta inviolata in due gare di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2021, nelle ultime due panchine di Claudio Ranieri con i blucerchiati.

La Lazio e la Sampdoria hanno registrato lo stesso numero di recuperi offensivi nella Serie A in corso (272) - tuttavia la formazione di Sarri è riuscita a capitalizzare più del triplo delle occasioni rispetto ai liguri, segnando da queste situazioni di gioco ben 10 reti (primato nel torneo), contro le tre blucerchiate.

La Lazio è la squadra che ha registrato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A (575, ben 372 in più degli avversari di giornata) - i biancocelesti guidano infatti la classifica della percentuale di passaggi riusciti nel campionato in corso (86.9%).

La Sampdoria è una delle due squadre contro cui Ciro Immobile ha segnato più gol in Serie A (14, alla pari con il Genoa) - l'attaccante classe ‘90 (182 reti) è a soli due gol dall'eguagliare Gabriel Batistuta (184 centri) al 12º posto dei migliori marcatori in Serie A.

Nell'ultimo turno di campionato, Francesco Acerbi ha segnato il suo quarto gol in questo campionato (non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A) - con quattro centri, la Sampdoria è la sua vittima preferita nella competizione, oltre ad essere la formazione contro cui ha ottenuto più successi (10) nella massima serie.

Fabio Quagliarella ha segnato otto reti contro la Lazio in Serie A - l'attaccante della Sampdoria tuttavia non trova il gol in trasferta in campionato dal 16 maggio 2021 (v Udinese), i suoi ultimi quattro centri nel torneo sono infatti arrivati al Ferraris.

