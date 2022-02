Lazio Bologna, match valido per la venticinquesima giornata della massima serie, si è concluso sul punteggio di 3-0, frutto della rete di Ciro Immobile (su rigore) e della doppietta di Mattia Zaccagni. Gara arbitrata da Marco Piccinini di Forlì. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle della Lazio

Serie A Rigore Immobile e doppio Zaccagni: Lazio-Bologna 3-0 4 ORE FA

Thomas STRAKOSHA 6: quarto clean sheet consecutivo. Anche se oggi, va detto, le occasioni per dimostrare la propria bravura sono state davvero poche.

Manuel LAZZARI 7,5: scheggia impazzita sulla fascia destra e autore dell'assist vincente per il 3-0 di Zaccgni. Generosissimo. Forse troppo: perché, all'ennesimo scatto all'86', finisce per procurarsi un sospetto stiramento alla coscia.

Luiz FELIPE 6,5: amministra la situazione difensiva con grande ordine e senza particolari patemi.

PATRIC 6,5: dopo soli 3' va a un passo dalla gioia personale. Quindi, dal suo presidio centrale, tantissime chiusure puntuali..

Dal 78' Stefan Radu: sv.

Adam MARUSIC 6,5: non proprio box ti box come Lazzeri, ma i suoi chilometri lungo la fascia sinistra, li percorre eccome, il montenegrino.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7: disegna geometrie deliziose nella metà campo laziale.

Dall'82' Toma Basic: sv.

Luis ALBERTO 7,5: corridoio perfetto per Zaccagni, in occasione del 2-0. "Second assist" (per Lazzari), infine, in occasione del tris.

Lucas LEIVA 6,5: ottimo e prezioso lavoro di diga in mediana.

Dal 66' Danilo Cataldi 6: fa il suo, recuperando buoni palloni.

PEDRO 6: particolarmente attivo in occasione del tris. Tuttavia, deve riacquisire maggior continuità.

Dal 65' Felipe Anderson 6,5: subito in grande spolvero, impegna a stretto giro di posta Skorupski.

Ciro IMMOBILE 7,5: non sbaglia dal dischetto mettendo nel mirino un certo Silvio Piola. Sfiora la doppietta a inizio ripresa e all'80'. In ogni caso, buonissima prova.

Mattia ZACCAGNI 8: doppietta, la prima in Serie A, e prestazione da urlo. Non solo: è lui che si guadagna il penalty che sblocca il match, beccandosi la sbracciata di Soumaoro in piena area. Chapeau per l'ex Hellas Verona.

Dal 78' Raul Moro: sv.

Mister Maurizio SARI 7,5: riprende saldamente in mano la squadra dopo lo 0-4 col Milan in Coppa Italia. In campionato i biancocelesti contano 10 punti nelle ultime 4 partite, tutte senza subire gol.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6: sostanzialmente incolpevole sui gol subiti, rischia addirittura di arrivare sull'angolatissimo rigore di Immobile, oltre a parare un destro velenoso da fuori di Milinkovic-Savic.

Adama SOUMAORO 5: ingenuo sul rigore provocato. A giocare coi gomiti alti, nel calcio di oggi, si rischia tantissimo.

Dal 58' Kevin Bonifazi 6: più ordinato e prudente rispetto al compagno sostituito ex Genoa e Lille.

Gary MEDEL 5: l'ex Inter viene continuamente preso di mira sulle penetrazioni offensive biancocelesti.

Arthur THEATE 6: l'unico, nella retroguardia rossoblù a metterci testa, atletismo e precisione negli interventi.

Aaron HICKEY 5,5: neanche per il giovane scozzese si tratta di una buona giornata, a fronte di tanti contrasti persi.

Dal 78' Emanuel Vignato: sv.

Jerdy SCHOUTEN 5,5: prestazione senza particolari squilli a metà campo.

Dal 66' Michel Aebischer 6: il nazionale svizzero, arrivato a gennaio in prestito dallo Young Boys, entra in gioco a partita compromessa per mettere in cantiere un minutaggio comunque prezioso per prendere confidenza col massimo campionato italiano.

Matthias SVANBERG 6: come sempre falloso a centrocampo, le sue caratteristiche di qualità restano invece negli spogliatoi.

Roberto SORIANO 5: prosegue il suo periodo No. Ancora zero gol in questo campionato e poche idee tra le linee d'attacco.

Dal 46' Musa Barrow 6,5: suona immediatamente la carica in fase conclusiva. Ottimo approccio al match, dopo l'altrettanto eccellente Coppa d'Africa col suo Gambia.

Mitchell DIJKS 4,5: distratto con un retropassaggio mal calibrato per Skorupski e non solo. Prende spesso e volentieri la scelta sbagliata.

Dal 46' Denso Kasius 6,5: corsa e grandi idee, lungo la destra, per il neoarrivo dal Volendam. Può diventare un prezioso uomo assist.

Riccardo ORSOLINI 5,5: contenuto alla perfezione dalla retroguardia laziale. Non riesce ad incidere.

Marko ARNAUTOVIC 5: polveri bagnate là davanti. L'attaccante là davanti non si vede quasi mai.

Mister Sinisa MIHAJLOVIC 5: un punto nelle ultime 5 partite è una miseria, nonostante le difficoltà oggettive dell'ultimo periodo.

Siparietto Mihajlovic-Orsolini: "Ogni tanto tu dici ca**ate"