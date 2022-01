Venezia-Milan, match valido per la 21a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 0-3 , frutto del gol di Ibrahimovic e della doppietta di Theo Hernandez. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Venezia

Sergio ROMERO 6 – Incolpevole sui gol subiti.

Pasquale MAZZOCCHI 4,5 – Distrutto da Leao nel primo tempo, schiacciato da Theo nella ripresa. Giornataccia.

Michael SVOBODA 4 – Distratto sul primo gol in avvio, allucinante cosa combina in uscita per regalare la palla, poi il rigore, poi il rosso al Milan. E chiudere così il suo piccolo capolavoro.

Pietro CECCARONI 5 – Fatica, come tutto il reparto, di fronte a un Milan pimpante.

Ridgeciano HAPS 5,5 – Il meno peggio dei 4 dietro. E’ sulla corsia opposta infatti che il Milan fa più male.

Michael CUISANCE 6 – C’era grande attesa per il suo debutto. Diciamo che iniziare con questo Milan aggressivo e rodato non era la più semplice delle partite. Qualche qualità però si è intravista. Un sei di stima. Dal 60’ Sofian KIYINE 5,5 – Qualche imprecisione di troppo, specie a fronti di ritmi che si erano ormai abbassati.

Ethan AMPADU 5,5 – Fatica assai in mezzo al campo.

Gianluca BUSIO 6 – Qualche buona uscita, discreta aggressività nel provare a recuperare palla. Dal 79’ Luca FIORDILINO – sv.

Mattia ARAMU 5,5 – Meno brillante del solito oggi, per altro anche un pizzico egoista in un paio di occasioni. Dal 60’ Dennis Toerset JOHNSEN 6 – Porta un po’ di vivacità al reparto offensivo. Certo il Milan aveva ormai la gara in pugno e per lui è stato più semplice.

Thomas HENRY 5,5 – Prova a impensierire la difesa del Milan ma non crea un granché. Ha sulla testa una palla buona ma la trattenuta d’esperienza di Florenzi gli nega un miglior impatto. Dal 61’ Domen CRNIGOJ 6,5 – Ingresso molto convincente. Ci mette voglia, grinta, intensità, nonostante il match sia ormai compromesso.

David OKEREKE 5,5 – Non trova praticamente mai campo per innescare la sua velocità. Quando lo fa, Gabbia si prende un giallo. Il suo unico highlight. Dall’88 BJARKASON – sv.

All. Paolo ZANETTI 5,5 – La partita non l’ha mai giocata. Due gol a freddo, uno per tempo, a far saltare qualsiasi piano di battaglia. E’ un Venezia però che ora ha bisogno di ritrovarsi: 0 vittorie nelle ultime 7. Urgono accorgimenti.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6 – Ordinaria amministrazione.

Alessandro FLORENZI 6,5 – Gioca con l’esperienza di chi la sa lunga. La trattenuta su Henry sull’unica mezza palla buona del Venezia è un rischio ma anche una bella furbata, che evita ogni guaio. Davanti mette qualche buon cross. Dall’88 Luca STANGA – sv.

Pierre KALULU 6,5 – Al centro non rischia nulla. Contiene bene gli avanti veneziani. Lucido nel tenere quel braccio attaccato al corpo a inizio ripresa, quando i lagunari protestano per il rigore.

Matteo GABBIA 6 – Gara onesta. Qualche piccola sbavatura però c’è, come il giallo per il fallo su Okereke.

Theo HERNANDEZ 7,5 – Lo strapotere fisico su Mazzocchi è quasi imbarazzante. Una forza della natura questo ragazzo, che anche a Venezia si conferma un fattore.

Sandro TONALI 7 – Dominante, anche oggi, in mezzo al campo. Crescita clamorosa in un anno del lodigiano.

Tiemoue BAKAYOKO 6,5 – Partita ordinata, senza strafare, ma di sostanza e di intelligenza.

Alexis SAELEMAEKERS 6 – Il meno brillante del reparto avanzato del Milan. Dal 46’ Junior MESSIAS 6 – Ha poche chance di farsi vedere. In un amen dal suo ingresso infatti il 2-0 uccide la gara e abbassa i ritmi.

Brahim DIAZ 6 – Qualche buona giocata nel primo tempo, quando in avvio parte forte, come tutto il Milan del resto. Poi cala. Dal 73’ Daniel MALDINI 6 – Ingresso in un finale senza nulla da dire.

Rafael LEAO 7 – Un primo tempo che fa impazzire Mazzocchi. Devastante nella combo fisico-tecnica, che lo sta trasformando ormai da tempo in un fattore in questa Serie A. Dal 62’ Ante REBIC 6 – Un rientro blando, senza particolari squilli.

Zlatan IBRAHIMOVIC 7 – Al posto giusto nel momento giusto, per dare il giusto indirizzo alla gara. C’è il suo zampino però anche sul terzo gol dei rossoneri. Insomma, com’è come non è, questo signore resta sempre un fattore. Dal 73’ Olivier GIROUD 6 – Finale di pura gestione.

All. Stefano PIOLI 7 – Il suo Milan ha saputo tenere duro a lungo in una stagione con mille infortuni e con l’infermeria che si sta svuotando ora Pioli può anche gestire le rotazioni offensive. Una partita dominata oggi e una gestione intelligente.

