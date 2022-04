Udinese-Empoli: probabili formazioni e statistiche

Serie A - L’Empoli ha ottenuto tre successi nelle ultime quattro sfide contro l’Udinese in Serie A (1P), incluso il match d’andata dello scorso 6 dicembre per 3-1: i toscani non hanno mai vinto entrambi gli incontri in una singola stagione nel massimo campionato con i friulani.