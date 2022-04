Il punto sullo stadio di San Siro oggi è affare di Massimo Moratti, che ha parlato a Radio anch’io sport, su Radio Uno. "San Siro è talmente bello che questa necessità non c’è per me. Credo che sia una necessità economica. Tenere lì un monumento è inutile. San Siro ha una sua solidità, un tifoso quando entra sente la passione e la forza di quel posto. Andrebbe preservato".

Chi prenderei tra Dybala e Lukaku? Dybala è talmente forte che lo prenderei sempre, poi lì dipende dal nostro centravanti. Di un centravanti abbiamo bisogno, se anche non fosse Lukaku uno deve arrivare

"Il nuovo stadio di Milano è un vespaio. Sembrava fosse tutto tranquillo per rifarlo, sono spuntati problemi. Sesto San Giovanni è una ottima zona ma è un peccato portarlo fuori Milano".

Serie A e corsa scudetto

"E’ un campionato che ogni domenica mette in campo qualcosa di nuovo, e c’è un diverso vincitore dello scudetto ogni domenica. Sarebbe interessante e giusto che si giocassero in contemporanea le ultime partite-scudetto. Ieri abbiamo visto City-Liverpool, che differenza di ritmo, dovuta alla qualità. Sono due sport diversi. L’Inter stavolta ha convinto, ha giocato davvero bene. Il Milan ha fatto tantissimo quest’anno, dovrebbero ringraziare Pioli, adesso è in un momento di stanca. Capita a tutti. Ora vediamo se avrà la forza di riprendersi. La Juve? Non è fuori dai giochi, purtroppo. In un modo o nell’altro riesce a vincere e bisogna fare attenzione".

“Questione plusvalenze? Non finirà in un dramma, ci saranno certamente delle ammende. La questione ha fatto molto rumore ma le società la lezione l’hanno imparata. Il calcio costa e bisogna stargli dietro senza inventarsi delle cose per far finta che non costi”.

