Primi bilanci stagionali in casa Milan. Non dal punto di vista del campo, ma bensì dei conti, materia negli ultimi anni piuttosto delicata per il club rossonero. L’Assemblea dei Soci di Associazione Calcio Milan S.p.a. ha approvato oggi il bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2021 e il bilancio consolidato, con gli interventi del presidente Paolo Scaroni, dell’a.d. Ivan Gazidis (in collegamento) e del d.g. Roberto Masi. Perdita dimezzata rispetto all’anno precedente (-98 milioni), ricavi in aumento (+17 milioni) anche per i nuovi contratti sottoscritti e miglioramento generale nella gestione economica.

Motivi di soddisfazione, insomma, per la proprietà Elliott. Da segnalare, inoltre, l’ingresso di Gordon Singer nel Cda del club al posto di Gianluca D’Avanzo.

L’assemblea s’è svolta con soddisfazione degli azionisti, tutte le delibere sono state accolte all’unanimità. Sarà per il primo posto in classifica...”. Poi, dopo la battuta, il presidente Scaroni si sofferma sul tema stadio: “Le squadre italiane non torneranno mai protagoniste se non si dotano di infrastrutture moderne, tra cui gli stadi. Dal colloquio col sindaco Sala avuto lunedì sono uscito ottimista, concorda sul fatto che Milano meriti uno stadio di grande livello. Evitare di vendere gioielli come Lukaku o Donnarumma passa anche da questo. Ho avuto rassicurazioni, mancano dettagli nel progetto ‘real estate’, dobbiamo procedere a una revisione perché i tempi sono cambiati. Ma siamo fiduciosi e vogliamo partire quanto prima. Partiamo subito con lo stadio, poi sulla parte ‘real estate’ ci sarà tempo per trovare la mediazione col Comune”.

Poi prende la parola Gazidis, che rassicura sulle proprie condizioni di salute: “Grazie per il supporto e i messaggi che mi hanno dato un supporto incredibile. Sto bene e starò bene, non lo dimenticherò mai”.

