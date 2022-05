Milan-Fiorentina, match valido per la 35esima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 1-0 per i rossoneri grazie a una rete segnata da Rafael Leao all'82'. La gara, disputata a San Siro, è stata arbitrata da Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 7,5 - Sicuro nelle uscite, reattivo sul destro velenoso di Saponara in apertura. Uscita di testa col brivido nella ripresa. Semplicemente miracoloso sull'incornata di Cabral

Davide CALABRIA 6 - In avvio Saponara lo impensierisce impegnandolo spesso nell'uno contro uno, prende le misure col passare dei minuti. Prestazione onesta, senza particolari squilli.

Pierre KALULU 6,5 - Altra prestazione convincente del centrale francese che gioca concentrato dal primo all'ultimo minuto e - quando la partita diventa una bagarre - prova a dare una mano anche in avanti.

Fikayo TOMORI 6,5 - Gran chiusura su Cabral a metà ripresa a salvare letteralmente un gol. Con Kalulu forma una coppia di sicuro affidamento.

Theo HERNANDEZ 7 - Gol annullato in apertura, spinge come al solito sulla sinistra ed è molto bravo a murare la Fiorentina con un paio di chiusure difensive provvidenziali. Ripresa a mille, anche se poteva sfruttare meglio quell'occasione a tu per tu con Terracciano.

Franck KESSIÉ 6 - Buona presenza in mezzo al campo, mette Giroud davanti al portiere ma il francese non ne approfitta. Terracciano gli nega il gol nella ripresa.

dal 79' Ismail BENNACER s.v - Non al meglio, entra nei minuti finali e il suo lavoro - dopo il gol di Leao - diventa esclusivamente di rottura.

Sandro TONALI 7 - Solita grinta in mezzo al campo, cresce sensibilmente nella ripresa quando si avventa su ogni pallone che transita dalle sue parti. Uno dei più convinti.

Junior MESSIAS 5 - Spento, non riesce mai a creare superiorità numerica sulla destra. Passo indietro rispetto a quanto aveva fatto vedere una settimana fa contro la Lazio.

dal 56' Ante REBIC 5,5 - Il suo ingresso dà maggiore vivacità e imprevedibilità all'attacco rossonero, ma può e deve fare meglio negli ultimi venti metri.

Brahim DIAZ 5,5 - Non sempre viene servito con i tempi giusti, ma spesso ai venti metri sbaglia letture anche piuttosto semplici. Poco incisivo, Pioli lo toglie a inizio secondo tempo.

dal 56' Rade KRUNIC 6 - Si vede poco, ma dopo il gol di Leao si fa apprezzare per qualche chiusura preziosa e per il suo lavoro di interdizione in mezzo al campo.

Rafael LEAO 7 - Si accende a sprazzi. Meno devastante del solito, ha sulla coscienza un gol letteralmente divorato a due passi da Terracciano. Si riscatta al minuto 82 scartando un gentile omaggio dello stesso portiere viola. Un gol di un'importanza gigantesca.

Olivier GIROUD 5 - Clamoroso il gol sbagliato a tu per tu con Terracciano. Un errore banale, non da lui. Mette un pallone d'oro sui piedi di Leao, ma il portoghese spreca.

dal 67' Zlatan IBRAHIMOVIC 6 - Entra e si mette a fare a sportellate con i difensori viola. La pressione che induce Terracciano all'errore la fa lui. Prezioso nella gestione del pallone nei minuti finali.

All.: Stefano PIOLI 7 - Vittoria che pesa come un macigno sulla corsa scudetto. Dopo un primo tempo difficile, il Milan esce alla distanza e vince con pieno merito giocando una ripresa con rabbia e convinzione.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 4,5 - Dopo una partita giocata con grandissima attenzione, regala il pallone a Leao con disimpegno harakiri e il portoghese lo punisce. Errore non forzato, gratuito.

Lorenzo VENUTI 5,5 - Deve spendere il giallo su Leao a fine primo tempo, dalla sua parte Hernandez lo mette in difficoltà. Italiano lo sostituisce all'intervallo per non correre rischi.

dal 46' Lucas MARTINEZ QUARTA5 - L'ingresso di Rebic lo manda in crisi, un po' troppo ruvido negli interventi.

Nikola MILENKOVIC 6 - Prova attenta in mezzo alla difesa, non riesce ad arginare Leao nell'azione del gol ma la responsabilità principale in quel caso non è sua.

IGOR6,5 - Sfiora subito il gol con un siluro di sinistro fuori di un niente. Attento dietro, sia nelle chiusure che negli anticipi.

Cristiano BIRAGHI 6 - Neutralizza Messias senza troppi patemi. Primo tempo molto bloccato, nella ripresa si fa vedere anche dalla metà campo in su.

Alfred DUNCAN 6 - Prova di sostanza in mezzo al campo, la sua posizione e i suoi inserimenti creano problemi alla difesa del Milan. Meno efficace nella ripresa.

dal 67' Lucas TORREIRA 5,5 - Entra nel momento più complicato del match e non riesce a trovare il passo giusto in mezzo al campo.

Sofyan AMRABAT 6 - Lotta su ogni pallone senza risparmiarsi. Tanta quantità e corsa, prezioso e vigoroso.

Youssef MALEH 5 - Rimedia subito un'ammonizione e a stretto giro di posta rischia persino il rosso. Per il resto si vede davvero poco.

dal 59' Giacomo BONAVENTURA 6 - Mette in campo tutta la sua esperienza risolvendo un paio di situazioni intricate in mezzo al campo.

Nicolas GONZALEZ 5 - Hernandez lo costringe a stare sulla difensiva, non proprio il suo pane. Si vede pochissimo sulla trequarti.

dal 67' Jonathan IKONÉ 5,5 - Entra ma non incide, anche perché nell'ultima mezz'ora la Fiorentina non riesce più a ripartire.

Arthur CABRAL 6 - Lavoro di sacrificio, lotta in mezzo a Kalulu e Tomori cercando di fare da sponda per i compagni. Va a un passo dal gol con una zuccata a colpo sicuro respinta da un fantastico Maignan.

Riccardo SAPONARA 6,5 - Col pallone tra i piedi è sempre meritevole di attenzione. Impegna Maignan col destro e tocca tanti palloni gestendoli con qualità..

All.: Vincenzo ITALIANO 6 - Serviva un segnale dopo il crollo con l'Udinese e il segnale è arrivato. Partita interpretata con coraggio e intelligenza, almeno nel primo tempo. Ripresa decisamente più complicata, ma senza quel blackout di Terracciano forse staremmo raccontando una storia diversa.

