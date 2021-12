Milan-Napoli, match valido per la 18esima giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 0-1 a San Siro. Decisiva la rete in apertura di Elmas e determinante la decisione di Massa al 90', che ha annullato dopo l'on field review, la rete del pareggio di Kessié. Enormi dubbi sulla decisione, visto che é stato considerato fuorigioco attivo quello di Giroud, sdraiato a terra dopo un contrasto aereo con Juan Jesus. In generale buona prova della squadra campana, che pur ampiamente rimaneggiata, ha giocato un bel primo tempo e ha gestito con efficacia il vantaggio. Azzurri che agganciano il Milan al secondo posto, a meno quattro dall'Inter, da oggi ufficialmente campione d'inverno.

Ad

Il tabellino di Milan-Napoli 0-1 (primo tempo 0-1)

Serie A Milan-Napoli, ufficiali: Ibra contro Petagna, Mertens out 4 ORE FA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (Dal 86' Kalulu), Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali (Dal 78' Bennacer), Kessie; Messias (Dal 78' Castillejo), Diaz (Dal 63' Giroud), Krunic (Dal 63' Saelemaekers); Ibrahimovic. All.: Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme (Dal 54' Lobotka); Lozano (Dal 77' Politano), Zielinski (Dal 77' Ounas), Elmas (Dal 86' Ghoulam); Petagna (Dal 77' Mertens). All.: Spalletti

Arbitro: Massa di Imperia

Gol: 5' Elmas (N)

Assist: Zielinski

Ammoniti: Di Lorenzo, Malcuit

Eljif Elmas Napoli Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

5' - GOL! ELMAS! 0-1 Napoli! Corner di Zielinski e stacco perfetto di Elmas in anticipo su Tonali. Nulla da fare per Maignan.

18'- OCCASIONE MILAN! Gran cross da sinistra di Ballo-Touré e ottimo stacco di IBRAHIMOVIC al centro. Palla fuori di poco.

49' - OSPINA! Molto bravo qui. IBRAHIMOVIC controlla in area e calcia col mancino. Alza in corner il portiere del Napoli.

77' - Grande azione di Malcuit a sinistra, palla dietro per PETAGNA, che da ottima posizione calcia alto. Errore qui.

90' - GOL! GOL DEL MILAN! 1-1! Segna KESSIE! Palla in mezzo, respinta Napoli, poi da destra contrasto Ghoulam-Castillejo, palla a Kessie sul dischetto che col destro insacca.

92' - GOL ANNULLATO! Massa (richiamato dal VAR) ritiene che Giroud in offside abbia ostacolato da terra Juan Jesus. TANTI DUBBI. Si resta 0-1.

MVP del match

Piotr ZIELINSKI: responsabilizzato dalla fascia di capitano assegnatagli per l'assenza di Insigne, disputa una partita monumentale. Presente su ogni fronte d'attacco partenopeo, è anche l'autore del cross vincente - dalla bandierina - per Elmas

Milan-Napoli, Serie A 2021-2022: il gol dello 0-1 di Eljif Elmas. Foto di Marco Luzzani per Getty Images Credit Foto Getty Images

La statistica

Quello di Elmas dopo 5 minuti è il gol più veloce segnato dal Napoli, contro il Milan, in Serie A, dalla rete di Gökhan Inler (4'), nel novembre 2012. (Opta).

Fantacalcio

PROMOSSO - Eljif ELMAS: conferma il suo stato di forma smagliante, con il suo primo gol di testa nel big-match della 18a giornata. Un episodio che lo fa subito entrare con fiducia nella partita in cui però, Florenzi gli prenderà le misure.

BOCCIATO - Brahim DIAZ: ectoplasma. Tocca pochissimi palloni, è spesso fuori dal gioco e il suo contributo alla fase offensiva rossonera è assolutamente nullo.

Il momento social

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Milan-Napoli ai raggi X: chi parte favorito? 13 ORE FA