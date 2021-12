Milan-Napoli chiude il programma della 18esima giornata di Serie A. Il big match tra i rossoneri di Stefano Pioli e gli azzurri di Luciano Spalletti è in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro. Una sfida di alta classifica che riveste un'importanza ancora maggiore in considerazione della goleada con la quale l'Inter si è imposta venerdì sera sulla Salernitana all'Arechi. I nerazzurri al momento sono a +4 sul Milan e a +7 sul Napoli. Superfluo quindi sottolineare che i 3 punti in palio al Meazza sono non pesanti, ma pesantissimi. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Stefano Pioli o di quella di Luciano spalletti, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Maignan vs Ospina X

Il portiere del Milan, tornato a disposizione dopo lo stop per infortunio, ha confermato di essere affidabile sia tra i pali che con i piedi. Negli occhi restano le due super parate contro il Genoa a Marassi. Dall'altra parte c'è un Ospina che continua a essere il portiere meno battuto della Serie A: ha subito qualche gol di troppo nelle ultime uscite, ma più per gli scricchiolii della difesa che per responsabilità sue. Duello in sostanziale equilibrio.

Mike Maignan durante Milan-Salernitana - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Florenzi vs Malcuit 1

La bilancia pende leggermente dalla parte del terzino rossonero, che se non altro ha una certa dimestichezza con partite di questo livello in cui la posta in palio è alta. Certo, il suo rendimento finora non è stato all'altezza delle aspettative ma dalla sua ha l'alibi di qualche acciacco di troppo. Discorso diverso per Malcuit che ha collezionato solo 4 presenze in campionato e in 3 occasioni ha giocato solo una manciata di minuti. Il test di San Siro sarà molto probante per il 30enne francese..

Tomori vs Rrahmani 1

Pochi dubbi anche qui: il difensore centrale del Milan si fa preferire sia per doti tecniche e atletiche, sia per continuità di rendimento. Non è un caso che senza di lui i rossoneri in campionato abbiamo incassato 7 gol in 2 partite contro Fiorentina e Sassuolo. Rrahmani ha vissuto un ottimo avvio di stagione conquistando meritatamente una maglia da titolare, ma senza Koulibaly al suo fianco rischia di pagare dazio in una partita così importante.

Amir Rrahmani in azione durante Napoli-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Romagnoli vs Juan Jesus X

In termini di valore assoluto il capitano del Milan si fa preferire al centrale brasiliano ex Inter e Roma. Tuttavia, se analizziamo il rendimento in stagione, il segno X riassume alla perfezione i valori sul tavolo. Romagnoli alterna prestazioni sufficienti a svarioni inconcepibili (vedi il match contro il Sassuolo) per un giocatore che indossa la maglia rossonera da 6 anni. Dal canto suo Juan Jesus, poco utilizzato finora, ha risposto sempre presente a conferma del fatto che Spalletti ha creato un gruppo vero.

Theo Hernandez vs Di Lorenzo X

Theo Hernandez non sta vivendo una stagione esaltante. In fase difensiva ha evidenziato qualche blackout di troppo e anche in termini realizzativi il suo apporto è stato finora al di sotto delle aspettative: ben 5 assist, è vero, ma un solo gol. Un po' poco rispetto a quanto ci aveva abituato gli anni passati. La sfida tra il terzino francese del Milan e Di Lorenzo, sulla carta, finirebbe in parità anche perché il difensore del Napoli è considerato un titolare inamovibile da Spalletti. Optiamo per l'1 per il semplice motivo che Hernandez giocherebbe nel suo ruolo, mentre Di Lorenzo sarebbe invece costretto a traslocare sull'altra fascia.

Tonali vs Demme 1

Sulla carta è l'uno contro uno più sbilanciato. Il Tonali di quest'anno è un giocatore letteralmente trasformato rispetto al centrocampista timido e discontinuo della stagione passata: gioca con sicurezza e personalità, e la sensazione è che gli manchi solo un piccolo step per garantire continuità nell'arco dei 90 minuti. Dall'altra parte c'è un Demme tanto prezioso dal punto di vista tattico, quanto in pesante ritardo di condizione a causa di un brutto infortunio al ginocchio rimediato a inizio stagione e della positività al Covid.

Kessié vs Anguissa 2

"Non è il Kessié dello scorso anno" è una frase che abbiamo sentito ripetere spesso durante questa prima parte di stagione. E in effetti l'ivoriano, complice anche una condizione fisica approssimativa nelle prime giornate di campionato, non è finora riuscito a toccare i picchi di rendimento del 2020-21. Dall'altra parte, invece, c'è uno dei giocatori che hanno maggiormente impressionato nell'intera Serie A per forza fisica e intelligenza tattica. Rimane il dubbio sul suo stato di forma dopo l'infortunio muscolare, ma il duello in questo momento lo vince Anguissa.

André Zambo Anguissa in azione durante Napoli-Empoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Messias vs Politano 1

Premiamo il brasiliano del Milan perché, tra i trequartisti al momento a disposizione di Pioli, è indubbiamente il più ispirato e in forma. Già a Udine settimana scorsa il suo ingresso aveva ridato vitalità a una squadra spenta, confusa e poco verticale. I mezzi tecnici di Politano non sono affatto in discussione, sia chiaro: tuttavia l'ex Inter paga una condizione atletica ancora non al top a causa dello stop per la positività al Covid. Nelle ultime 5 partite di campionato è rimasto in campo complessivamente meno di un'ora.

Brahim Diaz vs Zielinski 2

Brahim Diaz era partito benissimo e, fino a quando la condizione fisica l'ha sostenuto, si è rivelato l'ingranaggio perfetto sulla trequarti nel 4-2-3-1 di Pioli. Lo stop forzato a causa della positività al Covid a metà ottobre ha pesantemente condizionato il suo rendimento negli ultimi due mesi. Il Diaz di oggi è la brutta copia di quello ammirato nelle prime 7 partite di campionato. Opposto il percorso di Zielinski: avvio difficile e ultimo mese a mezzo al top con 4 gol e 2 assist nelle ultime 7 presenze. L'unica incognita è rappresentata dalle sue condizioni fisiche, ma questo è un 2.

Brahim Diaz inseguito da Perez in Udinese-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Krunic vs Lozano 2

Il duello vede prevalere - seppure leggermente - l'esterno messicano e la motivazione sta tutta nei numeri. Se è vero infatti che Krunic sta disputando una buonissima stagione e ha conquistato la fiducia di Pioli grazie alla sua enorme duttilità tattica, è altrettanto vero che Lozano ha dalla sua uno score di 2 gol e 3 assist in campionato (più un'altra rete in Europa League). In quella zona del campo saper incidere è un particolare non da poco e Krunic la porta la vede molto meno. Ecco spiegato il 2.

Ibrahimovic vs Mertens X

Il confronto più spettacolare e intrigante del match. Ibra, costretto agli straordinari a causa di un'infermeria mai così affollata, ha tolto le castagne dal fuoco a Udine e conferma di essere indispensabile soprattutto negli ultimi 16 metri. Insegue un gol a San Siro che gli manca dal 12 settembre scorso (nel 2-0 sulla Lazio) e l'atmosfera da big match potrebbe stimolarlo a dovere. Per Mertens, invece, gli aggettivi sono finiti da tempo. Basta far parlare i numeri: 5 gol nelle ultime 5 partite di Serie A, la solita garanzia. Che lo spettacolo abbia inizio.

