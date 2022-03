Calcio

Milan, Tomori e il sogno Scudetto: "Possiamo fare qualcosa di grande, la pressione ci piace"

SERIE A - Il difensore centrale del Milan non si nasconde in vista della parte finale della stagione: "Siamo in una situazione in cui possiamo realizzare qualcosa di grande, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. L'allenatore, i compagni di squadra e lo staff mi fanno sentire a mio agio e questo per me è molto importante, mi consente di esprimermi al meglio".

00:00:35, un' ora fa