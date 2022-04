Calcio

Mourinho e il ritorno del papelito: "Per Zaniolo c'è un'ossessione, si è infortunato in Nazionale"

SERIE A -Il tecnico della Roma annuncia il forfait del giocatore in vista della trasferta di Marassi contro la Sampdoria: "È tornato dalla Nazionale infortunato, con un problema al flessore. Non vi vedo chiedere ad Allegri perché non giocano Bernardeschi o Peppino, non vi vedo chiedere a Inzaghi perché non gioca Edin (Dzeko, ndr)".

