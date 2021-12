Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Elmas, Lozano; Mertens. All. Spalletti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly, Lobotka, Osimhen, Zanoli

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli.

Indisponibili: nessuno

Napoli-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Napoli-Empoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Dopo quattro successi consecutivi contro l’Empoli in Serie A, il Napoli ha perso la sfida più recente contro la squadra toscana (2-1 al Castellani nell’aprile 2019): i partenopei non hanno mai perso due gare di fila nel massimo campionato contro l’avversaria di giornata.

Il Napoli non pareggia in Serie A contro una squadra neopromossa dal dicembre 2014 (2-2 proprio contro l’Empoli): da allora per i partenopei 18 vittorie e due sconfitte in 20 incroci con squadre provenienti dalla Serie B.

Il Napoli ha vinto sei delle otto partite casalinghe contro l’Empoli in Serie A (1N, 1P) e ha sempre segnato contro la squadra toscana: 23 reti per i partenopei, una media di 2.9 per incontro.

Il Napoli non ha vinto alcuna delle ultime cinque partite disputate a dicembre in Serie A (2N, 3P), subendo nove reti nel periodo.

Con 23 punti fatti e 26 reti segnate, questa è la seconda miglior stagione per punti e la prima per gol all'attivo per l'Empoli a questo punto della Serie A (16 gare giocate) - solo nel 2015/16 infatti, i toscani avevano raccolto più punti (24).

Il Napoli ha subito nove gol nelle ultime cinque gare di campionato, tanti quanti nelle precedenti 18 partite di Serie A.

La prima esperienza dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in Serie A è stata alla guida dell’Empoli, squadra con cui ha ottenuto 10 vittorie e sette pareggi, subendo 17 sconfitte in un totale di 34 gare nel massimo campionato (stagione 1997/98).

Il Napoli è l'unica squadra dei maggiori cinque campionati europei in corso ad avere ben quattro giocatori che hanno già segnato almeno cinque gol: Piotr Zielinski, Dries Mertens, Victor Osimhen e Fabián Ruiz (tutti a quota cinque).

Lorenzo Insigne ha segnato cinque gol in sei sfide contro l’Empoli in Serie A: tra le avversarie affrontate più di una volta nel massimo campionato, quella toscana è la squadra contro cui l’attaccante del Napoli vanta la miglior media gol (una rete ogni 87 minuti).

Con quello contro l'Udinese nello scorso turno, Andrea Pinamonti ha registrato il suo record di gol in una singola Serie A (sei, il doppio di qualsiasi compagno di squadra) - il classe '99 ha giocato quattro partite di campionato contro il Napoli, senza trovare tuttavia la rete o l'assist in 322 minuti complessivi contro i partenopei.

