Napoli-Fiorentina, match valido per la 32esima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 2-3. Per i viola sono andati a segno Nico Gonzalez, Ikoné e Cabral, agli azzurri di Spalletti non sono bastate le reti di Mertens e Osimhen. La gara è stata arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 - Incolpevole sui gol subiti, per il resto deve compiere solo una parata impegnativa su un siluro di Biraghi.

Alessandro ZANOLI 5 - Un po' timido: Biraghi e Saponara lo contringono sulla difensiva e lui in più di un'occasione va in affanno. In ritardo in qualche chiusura.

Amir RRAHMANI 5,5 - Respinta di testa troppo corta e morbida in occasione dello 0-1 viola, si sono viste sue versioni migliori.

Kalidou KOULIBALY 6 - Meno determinato del solito anche se non ha particolari responsabilità sui gol subiti.

Mario RUI 5 - Nico Gonzalez lo mette in difficoltà, prova a riscattarsi in avanti andando anche vicino al gol. Nella ripresa crolla definitivamente, l'assist per Osimhen non salva la sua prova.

Fabian RUIZ 5 - Nel primo tempo ha sul sinistro la palla dell'1-0 ma la spreca banalmente. Esce per esigenze tattiche, ma la sua prova è insufficiente.

dall'86' Faouzi GHOULAM s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

dal 56' Dries MERTENS 7 - Impatto devastante sulla partita con un gol fantastico che vale l'1-1. Ha anche l'occasione di firmare la doppietta ma alza troppo la mira di testa. Avrebbe meritato una maglia da titolare.

Stanislav LOBOTKA 5 - Decisamente al di sotto degli standard ai quali ci aveva abituato di recente. La sua scivolata spiana la strada a Cabral e per il Napoli è notte fonda.

dall'80' Diego DEMME - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Matteo POLITANO 5 - Prova decisamente opaca, fa il solletico alla difesa della Fiorentina e giustamente Spalletti lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

dal 46' Hirving LOZANO 5,5 - Ha un unico merito, il movimento perfetto in occasione del gol di Mertens. Per il resto si vede pochissimo. Impreciso e confusionario negli ultimi 20 metri.

Piotr ZIELINSKI 5,5 - Si vede pochissimo, non riesce a entrare nel vivo del gioco e a creare superiorità numerica sulla trequarti. Da uno come lui ci si aspetta molto di più.

Lorenzo INSIGNE 6 - Ci prova, ma non ci riesce. Lotta dall'inizio alla fine mostrando coraggio e spirito di iniziativa, anche lui è poco concreto al momento della conclusione.

dall'80' Eljif ELMAS s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Victor OSIMHEN 7 - Primo tempo così così, secondo in cattedra. Asssit al bacio per Mertens e gol fantastico che riaccende il finale. Vita dura tra Igor e Milenkovic, ma si conferma indispensabile per questa squadra.

All.: Luciano SPALLETTI 5,5 - Buon approccio alla partita, poi alle prime difficoltà prova a correggere la squadra con alcuni cambi azzeccati e altri meno. Forse Insigne avrebbe meritato di terminare la partita.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 - I gol di Mertens e Osimhen non si possono prendere, per il resto si limita a sbrigare l'ordinaria amministrazione.

Lorenzo VENUTI 6 - Avvio complicato, ma col passare dei minuti prende le misure e non sfigura.

Nikola MILENKOVIC 7 - Rimedia subito un cartellino giallo che potrebbe condizionarlo, invece rimane concentrato e gioca con grande sicurezza senza sbavature.

IGOR 6 - Tiene botta fisicamente a Osimhen contestandogli tutti i palloni. Si conferma un difensore molto affidabile e lucido. Il voto si abbassa per il passaggio a vuoto (forse l'unico)) da cui nasce il gol di Osimhen.

dall'85' Lucas MARTINEZ QUARTA s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Cristiano BIRAGHI 6,5 - Presidia bene la corsia di sinistra e quando attacca fa male: da un suo cross nasce l'azione del gol di Gonzalez, spinge fino alla fine senza stancarsi.

Gaetano CASTROVILLI 5,5 - Le idee e l'intelligenza tattica non gli mancano, ma è troppo leggero al momento di concludere.

Sofyan AMRABAT 6 - Prestazione di sostanza in mezzo al campo. Non da stropicciarsi gli occhi, certo, ma Italiano gli chiede di fare densità e lui esegue bene il compito.

Alfred DUNCAN 6,5 - Lotta come un leone là in mezzo e non rinuncia a qualche proiezione offensiva. Prezioso dal punto di vista tattico, mette i suoi polmoni al servizio della squadra.

dal 65' Youssef MALEH 6 - Entra e fa densità in mezzo al campo dando una mano anche dalla trequartri in su. Buon impatto sulla gara.

Nico GONZALEZ 8 - Letteralmente imprendibile sia quando affonda a sinistra, sia quando si accentra. Spacca la porta con un sinistro che fulmina Ospina, poi confeziona l'assist per il gol di Ikoné. Il migliore in campo per distacco.

dall'85' José CALLEJON 6 - In campo per pochi minuti, fa in tempo a sfiorare il gol con un rasoterra fuori di pochissimo.

Arthur CABRAL 7 - Partita di enorme sacrificio, poi trova il guizzo decisivo, da attaccante vero, che vale una pesante ipoteca sul successo viola. La sua partita è un bel mix di qualità e quantità.

dall'86' Aleksandr KOKORIN s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Riccardo SAPONARA 6 - Quando ha il pallone tra i piedi crea apprensione tra i difensori del Napoli: buona l'intesa con Biraghi sul corridoio di sinistra.

dal 65' Jonathan IKONÉ 7 - Entra e lascia subito il segno con un gran gol. Dà la scossa alla Fiorentina forse nel momento più difficile del match. Decisivo.

All.: Vincenzo ITALIANO 7,5 - Partita impostata perfettamente: la squadra gioca alta, con personalità e ribattendo colpo su colpo al Napoli. Altra prestazione molto positiva in una stagione che sta andando al di là delle più rosee previsioni.

