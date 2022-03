Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Ruiz; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ad

Squalificati: nessuno

Calciomercato Milan-Botman, affare fatto. L'Inter torna su Thuram 10 ORE FA

Indisponibili: Malcuit, Tuanzebe

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Kjaer, Romagnoli

Napoli-Milan, dove vederla in tv e streaming

La sfida Napoli-Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 14 confronti di Serie A con il Napoli (3-1 fuori casa il 22 novembre 2020) e in questo parziale ha subito otto sconfitte (5N), tra cui le ultime due in ordine di tempo (entrambe per 0-1).

Il Milan ha vinto nell’ultima trasferta a Napoli di campionato (3-1 il 22 novembre 2020) e non ottiene due successi di fila in casa degli azzurri in Serie A dal 1981 (in quel caso la seconda partita terminò 1-0 per i rossoneri grazie all’autorete di Ferrario).

In tutte le ultime cinque sfide tra Napoli e Milan in casa dei partenopei in Serie A sono sempre stati segnati almeno tre gol a match (22 in totale, 4.4 di media a match).

Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti in questo girone di ritorno in Serie A (18 punti in otto partite), il Milan è quarto in questo parziale (15 punti in otto gare); gli azzurri avevano iniziato questo girone d’andata con otto vittorie nelle prime otto, seguiti proprio dai rossoneri in classifica (sette vittorie, un pareggio).

Il Milan arriva da due pareggi consecutivi in campionato e non ne colleziona tre di fila in Serie A dal settembre 2018, sotto la guida di Gennaro Gattuso (tre “X” in quel caso con Cagliari, Atalanta ed Empoli).

Il Milan ha incassato ben sette gol su sviluppi di corner in questo campionato (solo il Cagliari con otto ha fatto peggio), tra cui quello del match d’andata contro il Napoli; i rossoneri hanno concesso il 24% dei gol in questa Serie A da questa situazione di gioco (nessuna formazione ha fatto peggio in percentuale).

Sfida tra le due squadre che contano più gol da fuori area in questa Serie A: il Napoli 10, grazie anche ai sei centri dalla distanza di Fabian Ruiz (primato nel torneo in corso), il Milan nove (Ibrahimovic con tre è il rossonero che ne ha realizzati di più da fuori area).

Con un successo, Lorenzo Insigne del Napoli può diventare il primo attaccante di Serie A che tocca la soglia dei 250 successi in tutte le competizioni con una singola squadra a partire dal 2010.

Tra i rossoneri con almeno un gol segnato sia nel campionato 2020/21 che nel torneo 2021/22, Rafael Leao è l'unico giocatore del Milan ad essersi già migliorato in termini di reti rispetto alla scorsa stagione (otto gol quest’anno contro i sei della scorsa Serie A).

Eljif Elmas è il giocatore più giovane con almeno cinque assist all’attivo in questo campionato (dietro di lui in questa speciale classifica c’è Theo Hernández): il macedone ha segnato il suo ultimo gol in Serie A proprio nel match d’andata, vinto 1-0 al Meazza dalla squadra di Spalletti.

Fantacalcio: i consigli per la 28a giornata di Serie A

Coppa Italia Inter-Milan e Juve-Fiorentina: il ritorno si gioca il 19-20 aprile 20 ORE FA