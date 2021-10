Calcio

Napoli, Spalletti: "La Roma non sarà mai una nemica"

Serie A - Il tecnico del Napoli pronto ad affrontare la sua ex squadra: "I fischi posso sopportarli, però non me li merito. Mi ricorderò delle belle vittorie che hanno fatto la storia della Roma, ma sarò comunque tutto dalla parte del Napoli"

00:02:38, un' ora fa