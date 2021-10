Napoli-Torino, match valido per la 8a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Maradona di Napoli domenica 17 ottobre alle ore 18.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lobotka, Malcuit, Ounas

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Pobega, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Indisponibili: Edera, Kone, Linetty, Pjaca, Pobega, Praet, Verdi

Napoli-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida Napoli-Torino verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 18 partite di Serie A contro il Torino (0-1 firmato da Kamil Glik nel marzo 2015), ottenendo 12 successi e cinque pareggi nel parziale.

Nonostante il Napoli sia imbattuto da 12 sfide di campionato contro il Torino (8V, 4N), quattro degli ultimi sette incroci tra queste due formazioni nella massima serie sono terminati in parità, inclusa l’andata dello scorso torneo.

Il Napoli è imbattuto in casa contro il Torino in Serie A da nove incontri (5V, 4N) – l’ultima vittoria esterna dei granata contro i partenopei risale al maggio 2009, 2-1 arrivata sotto la guida di Giancarlo Camolese.

Con una vittoria, il Napoli eguaglierebbe la miglior partenza nella sua storia in Serie A: otto successi nelle prime otto di campionato nel 2017/18 - rispetto alle prime sette gare di quella stagione, i partenopei hanno segnato sette gol in meno (25 v 18), subendone tuttavia due in meno (5 v 3).

Dopo la sconfitta per 0-1 del Derby contro la Juventus, il Torino potrebbe restare a secco di gol per due gare di fila in campionato per la prima volta dallo scorso gennaio (v Milan e Spezia).

Il Napoli è la squadra che ha registrato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A (129), mentre dall'altra parte, solo il Milan (66) ha effettuato più recuperi offensivi a 40m o meno dalla porta avversaria del Torino (64).

Questa sfida vede affrontarsi la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio in questo campionato (il Napoli, 48) e quella che finora ne ha incassati meno nel torneo in corso (il Torino, 18).

Lorenzo Insigne ha preso parte a 11 gol contro il Torino in Serie A, grazie a sei reti e cinque assist - quella granata è la squadra contro cui l'esterno partenopeo ha giocato più partite nella massima serie senza mai trovare la sconfitta (17G, 12V, 5N, 0P).

Il Torino è la squadra contro cui l'esterno offensivo del Napoli Matteo Politano ha giocato più gare in Serie A senza mai trovare il gol (11 incontri, zero marcature) - quella granata è inoltre la formazione contro cui ha tentato più conclusioni senza segnare nella competizione (22 tiri).

Il Napoli è la squadra contro cui l'attaccante del Torino Andrea Belotti ha realizzato il suo primo gol in Serie A (con il Palermo nel settembre 2014) - con la prossima rete, Belotti entrerà nel club dei giocatori con almeno 100 reti nel massimo campionato (diventando l'87° a raggiungere il traguardo).

