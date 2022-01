Ha creato un certo scalpore la decisione del Napoli di schierare nel big match dello Stadium contro la Juventus i 3 giocatori sottoposti a quarantena dall'Asl di Napoli 2, ovvero Zielinski, Lobotka e Rrahmani . I due centrocampisti e il difensore centrale hanno infatti trovato posto nell'undici titolare azzurro nonostante la loro assenza venisse data per scontata in ossequio alle norme di recente approvate dal governo riguardanti il contenimento della pandemia di Covid-19. Di fatto il Napoli ha disatteso le indicazioni dell'azienda sanitaria regionale. Vediamo perché e quali conseguenze potrebbe avere la mossa del club partenopeo.

Il nodo è l'interpretazione della quarantena

Stando alla lettera dell'ultimo provvedimento governativo dello scorso 30 dicembre i tre giocatori in questione non sarebbero potuti scendere in campo e, al contrario, avrebbero dovuto isolarsi: Zielinski, Lobotka e Rrahmani, infatti, erano stati messi in quarantena perché contatti stretti di persone positive ancora privi della dose booster di vaccino e con la seconda dose di vaccino inoculata da più di 120 giorni. Secondo quanto si apprende, tuttavia, il Napoli avrebbe fatto riferimento al regime di "quarantena sportiva" introdotto nel giugno 2020 dalla Figc e ancora in vigore dal punto di vista sportivo. Quel regime consentiva agli atleti di compiere il percorso casa-lavoro e quindi di allenarsi e giocare le partite ufficiali.

Cosa rischia il Napoli?

La decisione di schierare i 3 giocatori potrebbe costare un'ammenda al Napoli. Di sicuro, la violazione delle norme sulla quarantena rischia di rendere più teso il clima tra il mondo del calcio e il governo. E alle porte c'è un incontro, fissato per il 12 gennaio, che si pone l'obiettivo di fare un po' di chiarezza dopo il caos registratosi in occasione della giornata "zoppa" del 6 gennaio.

