Le qualificazioni al Mondiale potrebbero mettere nei guai le big di Serie A, soprattutto in vista della prima giornata di Champions League. Ad anticiparlo è La Gazzetta dello Sport, sottolineando come la FIFA abbia autorizzato il cambio di calendario per due match saltati la scorsa Primavera a causa dell’esplosione della pandemia legata al Covid-19.

La Conmebol – la Federcalcio sudamericana – ha infatti ufficializzato le nuove date: anziché le classiche 2 partite a settembre e ottobre se ne giocheranno 3; come accaduto del resto anche in Europa. Questo però significa che a settembre l’ultima gara si giocherà nella notte tra il 9 e 10: insomma, le squadre europee a quel punto potranno riavere i giocatori non prima di sabato o domenica.

Un bel problema per le italiane di Champions, visto che il 14 e 15 settembre si giocheranno le prime gare del girone. Il calendario della terza giornata di Serie A sarà inevitabilmente condizionato, oltre che dalla Champions, anche dagli impegni delle Nazionali.

Juventus, Atalanta e Inter le più a rischio

Chi giocherà in Coppa il martedì potrà chiedere l’anticipo al sabato ma con il rischio di non avere i sudamericani. La Juventus – per fare un esempio – dopo la sosta andrà a Napoli in trasferta e tra i convocabili nelle nazionali sudamericane ci sono Dybala, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur.

Anche l’Atalanta rischia di affrontare la Fiorentina senza Musso, Muriel ed eventualmente Zapata (convocazione in forse per un problema al ginocchio), mentre l’Inter andrà a casa della Sampdoria con le incognite Vidal, Vecino, Lautaro e Sanchez, anche se gli ultimi due sono in dubbio per infortunio.

