Calcio

Raspadori: "Cosa darei per un gol al Milan? Nulla in particolare ma..."

SERIE A - Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, da bambino non ha mai negato di essere stato un tifoso interista ma non darebbe nulla di particolare per un gol decisivo nel match contro il Milan, che ha bisogno di un punto per laurearsi campione d'Italia: "Non ho bisogno di extramotivazioni, il gol è la benzina per me e per questo ogni volta che scendo in campo lavoro per segnarne".

00:00:46, 2 ore fa