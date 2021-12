Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov. All. Mourinho

Squalificati: Abraham, Karsdorp

Indisponibili: Afena-Gyan, El Shaarawy, Pellegrini, Spinazzola, Villar

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brazao, Darmian, Eriksen, Kolarov, Ranocchia

Roma-Inter, dove vederla in tv e streaming

La sfida Roma-Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Le sfide tra Roma e Inter sono quelle che hanno prodotto più reti nella storia della Serie A: 511, almeno 38 più di qualsiasi altra - quella giallorossa è una delle due squadre (al pari del Bologna) contro cui l'Inter ha ottenuto più successi nella massima serie (73).

L'Inter è imbattuta da otto sfide di Serie A contro la Roma (2V, 6N), la striscia aperta più lunga senza successi per i giallorossi contro una singola avversaria nella competizione - l'ultima vittoria dei capitolini risale al 3-1 del febbraio 2017, lanciata dalla doppietta di Radja Nainggolan.

La Roma ha perso soltanto una delle ultime 12 sfide di Serie A contro l'Inter all'Olimpico: 1-3 nell'agosto 2017 (5V, 6N), pareggiando però tutte le ultime tre gare (sempre con il punteggio di 2-2).

La Roma è la squadra che ha tenuto la porta inviolata più volte in gare casalinghe di Serie A nel 2021: 10, tra cui quattro volte nelle cinque più recenti.

In caso di gol, l’Inter (17 fin qui) eguaglierebbe la sua miglior striscia di sempre di gare consecutive a segno in trasferta in Serie A: 18 partite esterne di fila in rete, stabilita tra l’ottobre 1950 e il settembre 1951.

Roma (264) e Inter (258) sono le due squadre che hanno effettuato più conclusioni nella Serie A 2021/22 - tuttavia tra le fila giallorosse mancheranno per infortunio Lorenzo Pellegrini e per squalifica Tammy Abraham, che con 44 tiri e 39 tiri guidavano questa classifica per la squadra di Mourinho.

José Mourinho ha perso solo una delle 45 gare casalinghe da allenatore in Serie A (34V, 10N): le prime 38 sono arrivate sulla panchina dell’Inter, che affronterà per la prima volta da ex e per la prima volta disputerà un incontro con i nerazzurri in campo dal trionfo in Champions League il 22 maggio 2010.

Da quando gioca in Serie A (2018/19), Nicolò Zaniolo, che ha un passato nelle giovanili dell’Inter, ha collezionato 20 ammonizioni in 66 gare di massimo campionato: tra chi nel periodo ha ricevuto almeno 20 cartellini gialli, solo Francesco Cassata e Pasquale Schiattarella (che però sono centrocampisti difensivi) hanno disputato meno minuti del giocatore della Roma (4182).

Lautaro Martinez è in linea con il rendimento realizzativo in campionato delle ultime due stagioni: otto gol nelle prime 15 giornate in questa Serie A, nel 2020/21 era a nove, nel 2019/20 ad otto. La Roma è la squadra contro cui ha disputato più partite di Serie A (sei) senza mai andare a bersaglio.

Edin Dzeko non ha trovato il gol in nessuna delle ultime sei presenze di campionato: il bosniaco aveva segnato almeno sette gol nelle prime 15 giornate di Serie A (bottino attuale) anche in tre delle sei stagioni disputate con la Roma (12 nel 2016/17, otto nel 2017/18 e sette anche nel 2020/21, quando poi si fermò e non riuscì più a realizzare nessuna rete in tutto il prosieguo del torneo).

