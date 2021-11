Calcio

Roma, Mourinho: "Cristante con il Covid? Il nostro lavoro va nella spazzatura"

SERIE A - Alla vigilia della sfida di Marassi contro il Genoa, l'allenatore della Roma sottolinea le assenze e punzecchia i giornalisti in conferenza stampa: "Ora vedremo chi di voi è il più bravo perché la formazione la so solo io, a Trigoria non la sa nessuno. In questo momento le vostre fonti non hanno acqua, sono secche".

00:02:00, 37 minuti fa