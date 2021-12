Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa

Squalificati: Colley

Indisponibili: Damsgaard, Depaoli, Ihattaren, Torregrossa, Vieira

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Squalificati: Patric

Indisponibili: Adekanye

Sampdoria-Lazio, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto solo due delle ultime 19 partite di Serie A contro la Lazio (nel 2016 e nella gara d'andata dello scorso campionato) - completano 14 successi biancocelesti e tre pareggi - in questo parziale i blucerchiati hanno tenuto la porta inviolata solo in un’occasione (3-0 nell’ottobre 2020).

Dopo la sconfitta per 0-1 nella gara di ritorno dello scorso campionato, la Sampdoria potrebbe restare senza reti per due sfide consecutive contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2015 (tre in quel caso).

Dopo il successo per 3-0 dell'ottobre 2020, la Sampdoria potrebbe vincere due sfide interne di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2010 e tenere la porta inviolata per due occasioni consecutive per la prima volta dal 2007.

Nelle ultime tre stagioni, la Sampdoria ha pareggiato una sola delle 15 partite di Serie A giocate nel mese di dicembre: 2-2 proprio contro la Lazio nel 2018 (7V, 7P).

Dopo il successo sul Verona alla 14ª giornata, la Sampdoria potrebbe vincere due partite interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio: anche in quel caso la prima fu contro l'Hellas, mentre la seconda contro l'altra squadra della capitale (Roma).

La Lazio non vince da sei trasferte di Serie A (2N, 4P): i biancocelesti non registrano una striscia più lunga senza successi fuori casa nella competizione dal gennaio 2014, sotto Edoardo Reja (11 in quell'occasione).

La Lazio è una delle due squadre contro cui Roberto D'Aversa ha perso più partite da allenatore in Serie A (sei, come contro l'Atalanta) - inoltre quella biancoceleste è la formazione contro cui le squadre dell'attuale tecnico della Sampdoria hanno segnato meno nella competizione (una rete in sei incontri).

Oltre ad essere la squadra con cui ha collezionato più presenze (151) e più gol (41) in Serie A, la Lazio è anche la formazione contro cui l'esterno della Sampdoria Antonio Candreva ha giocato più partite nel massimo campionato senza mai trovare gol o assist (13 confronti).

La Sampdoria è la vittima preferita di Francesco Acerbi in Serie A (quattro reti) - inoltre quella blucerchiata è la formazione contro cui il difensore della Lazio ha vinto più partite nella competizione (nove).

La Sampdoria è la vittima preferita di Ciro Immobile in Serie A (12 reti) - solamente un giocatore ancora in attività conta più reti contro una singola avversaria nella competizione, anche lui presente in questa sfida (Quagliarella contro la Fiorentina, 13 marcature).

