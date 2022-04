Ciccio Caputo. La gara è stata arbitrata da Paolo Valeri. Un risultato che dà grande morale al club allenato da Davide Nicola: questo incontro rappresentava un test per sognare ancora in un'esasperante rimonta verso la salvezza e la risposta al fischio finale non può che essere affermativa. Obiettivo salvezza che sarebbe stato quasi raggiunto dai blucerchiati in caso di vittoria, invece il ko casalingo pesa come un macigno e desta preoccupazione, come sottolineano le bordate di fischi dei tifosi doriani al termine del match. Sampdoria-Salernitana, match valido per la 33ª giornata di Serie A, è terminata sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Fazio ed Ederson per gli ospiti, seguite dal vano gol diCaputo. La gara è stata arbitrata da Paolo Valeri. Un risultato che dà grande morale al club allenato da Davide Nicola: questo incontro rappresentava un test per sognare ancora in un'esasperante rimonta verso la salvezza e la risposta al fischio finale non può che essere affermativa. Obiettivo salvezza che sarebbe stato quasi raggiunto dai blucerchiati in caso di vittoria, invece il ko casalingo pesa come un macigno e desta preoccupazione, come sottolineano le bordate di fischi dei tifosi doriani al termine del match.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 5,5: trafitto due volte in meno di dieci minuti dall'inizio del match, ma nulla da ridire: il colpo di testa è angolatissimo, e poi c'è poco da fare se ti trovi un avversario tutto solo che ti punta in area.

Bartosz BERESZYNSKI 5: qualche colpa su entrambi i gol della Salernitana. Prova a contrastare in ritardo l'incornata di Fazio, inesistente sullo scatto di Ederson partito dalla sua fascia.

Alex FERRARI 5: abbocca al contropiede fatto partire da Djuric, su cui è in marcatura, raggiunge Ederson quando la palla ha già bucato la mano di Audero.

Omar COLLEY 6: l'unico salvabile nella difesa blucerchiata. Evita un possibile catastrofico 1-3 (anche se poi era fuorigioco) e per una frazione di secondo in più non trova la zampata del pareggio (sarebbe poi stato da capire se c'era o meno il fuorigioco di Caputo).

Nicola MURRU 5,5: un solo lampo di luce in tutta la partita, un filtrante in area per Quagliarella nel primo tempo. (Dal 45' Tommaso AUGELLO 6,5: cambia la musica nel secondo tempo sulla fascia sinistra, quantomeno genera pericolo nell'area granata).

Antonio CANDREVA 5: l'unica palla veramente pericolosa proveniente suoi piedi arriva al minuto 81. Ottantuno.

Tomas RINCON 6: il primo della Samp ad entrare con la testa sul terreno di gioco, con quella verticalizzazione per Caputo che, se non fosse stato per un intervento sporco di Gyomber, sarebbe potuto diventare assist. (Dall'86' Mikkel DAMSGAARD s.v.)

Morten THORSBY 5,5: Che fine ha fatto quel centrocampista biondino che dava un contributo quasi da attaccante in termini di reti? Sì, sempre lo stesso che non segna da 18 partite. 2022 da dimenticare per ora. (Dal 63' Albin Ekdal 6: poco da chiedere, rientrava da un infortunio)

Stefano SENSI 5,5: decisivo negli ultimi minuti nell'arrestare un contropiede che si sarebbe rivelato fatale, rimediandosi un cartellino. Mai pungente sulla trequarti

Fabio QUAGLIARELLA 5,5: il vero volto attuale della Sampdoria. Gli viene data fiducia, lui ci mette tanto cuore ma non trova mai la porta, fino ad uscire dal campo disperato. Giornataccia, ma almeno dimostra di tenerci alla maglia. (Dal 62' Abdellhamid Sabiri 5,5: mai pungente)

Francesco CAPUTO 6,5: l'unico incisivo nelle fila blucerchiate, rimette la partita in piedi con la marcatura a metà primo tempo, arriva vicino al raddoppio in un altro paio di occasioni.

Allenatore Marco Giampaolo 4: le ultime due partite contro Bologna e Salernitana erano le più "semplici" della sua nuova avventura sulla panchina blucerchiata. È stato capace di perderle. Nel finale, quando serve il gol per salvare la pelle, dà spazio a giocatori rientranti da guai fisici. Non è così che si mette in cascina la salvezza.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6: fa quello che deve fare, forse pecca di velocità di reazione sul gol di Caputo, ma l'attaccante era a due passi. Rischia grosso sull'altra grande occasione di Caputo, quando non trattiene la palla e forse subisce il colpo che lo costringe a lasciare il campo prima del novantesimo. (Dal 70' Vid Belec s.v.: nessun intervento decisivo negli ultimi 20 minuti della partita, e questo la dice lunga sull'offensiva della Sampdoria).

Norbert GYOMBER 6,5: sempre attento, soprattutto quando la squadra pensava di poter tirare i remi in barca, forte del doppio vantaggio acquisito in avvio.

Ivan RADOVANOVIC 6: soltanto una volta in ritardo sulla marcatura di Caputo, quella che riapre le sorti dell'incontro. Per fortuna non si rivela decisiva.

Federico FAZIO 7: mica solo per il gol, che riscatta un inizio anno sotto le aspettative, ma per un intervento ai limiti del provvidenziale nel primo tempo su Quagliarella, che sembrava averlo appena scartato prima di scagliare il possibile tiro del pareggio.

Pasquale MAZZOCCHI 6,5: suo l'assist per l'1-0, una pennellata perfetta dalla bandierina. E se Bonazzoli avesse trovato la rete su un altro suo traversone nel primo tempo...

Emil BOHINEN 6: manca un po' di accuratezza nei passaggi, ma fa bene il suo nella serrata finale.

Lassane COULIBALY 5,5: se proprio bisogna trovare un neo alla prestazione della Salernitana in questa partita, allora consideriamo il suo sfortunato rimpallo, quella specie di assist involontario per il gol dell'1-2.

EDERSON 7,5: la difesa blucerchiata quasi se ne frega di lui, lasciandolo tutto solo prima nel contropiede che porta al raddoppio, poi nella ripresa quando Colley ci mette una pezza per evitare il 3-1. Primo gol in Serie A, diventerà l'asso nella manica verso una disperata salvezza? (Dal 65' Grigoris Kastanos 6: cerca la gloria personale, si presenta con un missile dalla distanza a lato di poco e nel finale si invola verso la porta, ma viene steso da Sensi).

Luca RANIERI 6,5: sembra lui l'esterno della Sampdoria che avrebbe dovuto mettere in crisi gli avversari. Invece ha la maglia granata, imposta la partita sulla velocità e sul sacrificio. (Dall'87' Riccardo GAGLIOLO s.v.)

Federico BONAZZOLI 6: semina panico nel primo tempo, va vicinissimo ad affondare il colpo del ko. (Dal 65' Frank RIBERY 5,5: )

Milan DJURIC 6: di testa ha sempre segnato in questa stagione e di testa lancia Ederson verso la porta. Quella che poi avrebbe dovuto usare anziché rimanere a terra per minuti e rimediare un giallo banale che gli impedisce di affrontare l'Udinese. In un momento così delicato (Dall'87' Mikael s.v.).

Allenatore Davide NICOLA 6,5: solo lui poteva dare credibilità a questa Salernitana a sette partite alla fine. Occhio al calendario, ci sono tanti incontri al livello di questo con la Samp. Difficile che succeda, ma se arrivasse veramente questa promozione, altro che giro d'Italia in bici.

