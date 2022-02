Sampdoria-Sassuolo, match valido per la 24esima giornata di Serie A 2021-22, si è concluso sul punteggio di 4-0 per i blucerchiati. I gol sono stati messi a segno da Caputo, Sensi, Conti e Candreva (su rigore). La gara è stata arbitrata da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle della Sampdoria

Serie A Super Sensi e super Samp! Sassuolo demolito, 4-0 a Marassi 4 ORE FA

Wladimiro FALCONE 7 - Grande sicurezza tra i pali, si fa notare per almeno tre parate molto pesanti che impediscono al Sassuolo di tornare in partita.

Bartosz BERESZYNSKI 6,5 - Partita attenta: commette solo qualche sbavatura frutto di superficialità ma non paga dazio.

Alex FERRARI 6,5 - Tiene a bada Scamacca senza soffrire più di tanto ed è sempre molto ben posizionato sui palloni che spiovono in area di rigore.

Omar COLLEY 7 - Prestazione praticamente perfetta la sua: sicuro negli interventi e molto intelligente nelle letture. Dirige la difesa con grande autorevolezza. Bravo.

Nicola MURRU 6,5 - Se Berardi trova meno spazi e guizzi del solito il merito è anche del suo lavoro in fase di copertura. Ripaga la fiducia di Giampaolo con una prova di sostanza.

dal 75' Tommaso AUGELLO s.v. - Un quarto d'ora di amministrazione, entra quando ormai la partita ha poco da dire.

Antonio CANDREVA 8 - Due assist col contagiri, un rigore trasformato con freddezza e tante giocate da leader. Monumentale.

Tomas RINCON 7 - Recupera una marea di palloni senza tirare mai indietro la gamba. Una vera e propria diga insuperabile davanti alla difesa. Esce giustamente tra gli applausi.

dal 75' Ronaldo VIEIRA s.v. - Si piazza in mezzo al campo facendo densità, non giudicabile.

Morten THORSBY 6,5 - Mette lo zampino nell'azione del 2-0 con una torre intelligente. Meno appariscente del solito, ma come al solito prezioso per il suo lavoro in entrambe le fasi.

Stefano SENSI 8 - Insieme a Candreva è il migliore in campo. Trova subito il gol da opportunista, galleggia sulla trequarti e incanta con diverse giocate che aprono il campo. Sembra che giochi in questa squadra da sempre. Impatto super.

Manolo GABBIADINI 6,5 - Propizia il gol di Sensi con una rasoiata di sinistro e si muove come al solito molto bene. Poi è costretto a lasciare il campo per infortunio poco dopo la mezz'ora.

dal 36' Vladyslav SUPRIAHA 5,5 - Ancora timido, troppo. Giampaolo lo getta nella mischia a freddo ma lo toglie presto quando ha bisogno di dare un volto nuovo alla squadra. Da rivedere.

dal 58' Andrea CONTI 7- Entra e dopo 5 minuti trova un gran gol con un destro al volo sotto la traversa. Arma letale per la Samp nell'ultima mezz'ora, attaccante aggiunto.

Francesco CAPUTO 7,5 - Schioda lo 0-0 con un gol splendido e procura il rigore del 4-0 bruciando sullo scatto Consigli. In mezzo altri gol sfiorati e tanto lavoro per la squadra. Eccezionale.

All.: Marco GIAMPAOLO 7,5 - Il ritorno a Marassi non poteva essere migliore. La sua Samp stupisce per qualità di gioco, organizzazione e personalità. Prima vittoria del 2022 assolutamente meritata.

Francesco Caputo esulta dopo il gol durante Sampdoria-Sassuolo - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5 - Respinta non impeccabile sul sinistro di Gabbiadini da cui nasce il gol di Sensi, commette anche un fallo da rigore nel finale. Abbiamo visto versioni di Consigli decisamente migliori di questa.

Mert MULDUR 5 - In fase difensiva è poco reattivo e dalla metà campo in avanti non si vede praticamente mai. Bocciatura netta.

Vlad CHIRICHES 5 - La grinta non gli manca, ma per vie centrali la Samp fa quello che vuole, soprattutto nel primo tempo.

Gian Marco FERRARI 5,5 - Mezzo voto in più rispetto al collega di reparto perché si fa notare in fase offensiva con un colpo di testa che impegna Falcone.

Georgios KYRIAKOPOULOS 4,5 - Disastroso nelle letture sui gol di Caputo e Conti. Prova a farsi vedere in avanti con qualche accelerazione, ma è decisamente lui il peggiore in campo.

Davide FRATTESI 5 - Si vede davvero pochissimo e viene giustamente sostituito da Dionisi nel corso della ripresa.

dal 60' Abdou HARROUI 5,5 - Entra ma non cambia volto al centrocampo del Sassuolo. Poco incisivo e coinvolto.

Maxime LOPEZ 5 - Sovrastato dai centrocampisti della Sampdoria in termini di ritmo, precisione e intensità. Ci ha capito davvero poco stavolta.

dal 73' Matheus HENRIQUE - Entra sullo 0-3 a partita ormai compromessa, non giudicabile.

Domenico BERARDI 6 - Primo tempo modesto, nella ripresa è senza dubbio lui il più lucido e pericoloso dei suoi. Sfiora il gol in almeno un paio di circostanze trovandosi davanti un Falcone in giornata sì.

dall'84' Emil CEIDE s.v. - Esordio in Serie A per lui, gioca una manciata di minuti e non è giudicabile.

Giacomo RASPADORI 5,5 - Molto movimento, qualche buona intuizione e un gran tiro a impegnare Falcone. Ma anche da lui ci si aspettava molto di più.

Hamed Junior TRAORE 5,5 - Avvio lento, poi cresce col passare dei minuti e, proprio quando sembra essere entrato in partita, Dionisi lo toglie. Lui non gradisce.

dal 60' Gregoire DEFREL 5,5 - Dionisi lo inserisce per dare più peso all'attacco, ma lui non si vede praticamente mai.

Gianluca SCAMACCA 5 - Abbandonato al suo destino, prova ad arretrare a caccia di palloni ma i pochi che si procura li spreca con conclusioni dalla distanza prive di logica. Pomeriggio nero per lui.

All.: Alessio DIONISI 5 - Dopo uno 0-4 da salvare c'è davvero poco o niente. La Sampdoria merita la vittoria soprattutto per quanto fatto vedere nel primo tempo. Nella ripresa sarebbe servita ben altra determinazione per rovesciare la partita.

Da Salah a Trezeguet: rivivi tutti i gol dell'Egitto

Serie A Super Sensi e super Samp! Sassuolo demolito, 4-0 a Marassi 4 ORE FA