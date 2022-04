Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

Ad

Squalificati: Frattesi

Europa League In Germania certi: "Atalanta temibile, ma il Lipsia è più forte" 2 ORE FA

Indisponibili: Berardi, Obiang

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: De Roon

Indisponibili: Toloi, Djimsiti, Ilicic

Sassuolo-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Dopo aver perso le prime due sfide contro i neroverdi nel massimo campionato (nel 2013/14), l'Atalanta è rimasta imbattuta per 15 partite consecutive di Serie A contro il Sassuolo (10V, 5N): si tratta della striscia di imbattibilità più lunga per la Dea contro una singola avversaria nella competizione.

Il Sassuolo non ha vinto alcuna delle ultime sette sfide di Serie A contro l'Atalanta nonostante abbia sempre trovato il gol nel parziale (1N, 6P) - questa è la striscia più lunga per i neroverdi contro una singola avversaria senza successi ma sempre a bersaglio nella competizione.

L'unico successo interno del Sassuolo contro l'Atalanta nel massimo campionato è stato il primo in assoluto tra queste due formazioni in Serie A, grazie al 2-0 targato Zaza-Berardi il 24/11/2013, rifilato proprio all'attuale portiere neroverde, in quel caso alla Dea, Andrea Consigli - da allora tre pareggi e quattro successi nerazzurri.

L'Atalanta ha vinto solo tre delle ultime 13 partite di Serie A (5N, 5P) - non dovesse vincere questo match, per la Dea sarebbe la prima volta con tre o meno successi in una striscia di almeno 14 incontri nella competizione dal maggio 2016, 22 in quel caso nella gestione Edoardo Reja.

Dopo le vittorie contro Fiorentina e Spezia, il Sassuolo potrebbe ottenere tre successi interni di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2018, in quelle che furono le prime tre panchine al Mapei Stadium alla guida dei neroverdi di Roberto De Zerbi.

Dall'inizio del 2022 il Sassuolo ha il miglior attacco della Serie A (26 gol in 12 match), dato supportato anche dalla presenza dei neroverdi in cima alla classifica delle conclusioni totali nel periodo (211) - tuttavia sono 20 le reti incassate nell'anno solare dagli emiliani, che con 179 tiri sono la terza squadra che ne ha subiti di più da inizio gennaio.

L'Atalanta è la squadra che ha mandato in gol giocatori di più nazionalità differenti nella Serie A in corso (13), segnando tuttavia solo quattro reti con italiani (record negativo al pari dell'Udinese) - dall'altra parte sono 41 le reti da parte di italiani per il Sassuolo, almeno nove più di qualsiasi altra formazione.

Domenico Berardi ha realizzato sei reti contro l'Atalanta in Serie A, incluse due nelle due sfide più recenti: la Dea è tuttavia la squadra contro cui l'attaccante del Sassuolo ha perso più incontri di Serie A (nove sconfitte in 15 precedenti).

Giacomo Raspadori ha esordito in Serie A proprio contro l'Atalanta, il 26 maggio 2019 - contro la Dea l'attaccante del Sassuolo ha giocato quattro partite senza segnare nel massimo campionato (tutte però da subentrato), solo contro l'Udinese (cinque) ne conta di più senza reti nella competizione.

Duván Zapata, rientrante dall'infortunio e assente in campionato dal 6 febbraio, ha realizzato nove reti in Serie A contro il Sassuolo, sua vittima preferita nella competizione: il classe '91 e il connazionale Luis Muriel sono due dei quattro giocatori ad aver trovato la rete contro i neroverdi con tre squadre differenti nel massimo campionato.

Fantacalcio: i consigli per la 32a giornata di Serie A

Europa League Gasperini: "Zapata può giocare. Se superiamo il Lipsia..." 18 ORE FA