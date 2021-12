Sassuolo-Bologna, match valido per la 19esima giornata della Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 0-3. Di Orsolini, Hickey e Santander i gol della formazione rossoblù allenata da Mihajlovic che ritrova così il successo dopo tre sconfitte consecutive. I neroverdi cadono invece dopo 6 risultati utili di fila. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Sassuolo

Serie A Bologna, è un derby da favola: Sassuolo battuto 3-0 3 ORE FA

Gianluca PEGOLO 5 - Rivedibile sul gol di Orsolini, nella ripresa si riscatta ma rovina tutto proprio allo scadere con un disimpegno errato da cui nasce il gol di Santander.

Mert MULDUR 5 - Pomeriggio difficile: tutte le azioni pericolose del Bologna nascono dalla sua parte. Meglio quando spinge: sua la palla in profondità che Scamacca spedisce sul palo.

dal 46' Jeremy TOLJAN 5,5 - Non fa molto meglio del suo compagno di reparto, dalla sua parte Hickey continua a spadroneggiare anche nel secondo tempo.

Kaan AYHAN 5,5 - I gol del Bologna non nascono per colpa sua, prova in qualche modo a tenere in piedi la baracca anche se fa fatica in fase di impostazione.

Gian Marco FERRARI 5 - Indecisione fatale sul gol di Orsolini quando sbaglia il movimento per mettere in fuorigicoo l'attaccante del Bologna. Errore che pesa.

ROGERIO 5,5 - Anche lui non gioca ai suoi massimi livelli. Qualche errore di troppo nei passaggi e nelle letture.

dall'87' Georgios KYRIAKOPOULOS s.v. - Entra poco prima del triplice fischio finale, ingiudicabile.

Davide FRATTESI 6,5 - Uno dei pochi a provarci fino alla fine. Va anche al tiro con un destro potente che non sorprende Skorupski.

Maxime LOPEZ 5,5 - Trotterella a centrocampo senza distinguersi. Prova ad accendersi nella seconda parte di gara ma con scarsi risultati.

dall'87' Francesco MAGNANELLI 5,5 - Gioca pochi minuti eppure fa in tempo a farsi ammonire per un intervento durissimo su Santander.

Hamed Junior TRAORÉ 5 - Contributo davvero modesto in mezzo al campo. Mai un'accelerazione, davvero poco ispirato. Giustamente sostituito a metà ripresa.

dal 63' Gregoire DEFREL 5 - Gioca l'ultima mezz'ora e non si vede praticamente mai. Impalpabile.

Domenico BERARDI 5,5 - Mezzo voto in più per lo splendido sinistro nella ripresa che non finisce sotto l'incrocio solo per un grande intervento di Skorupski. Per il resto della gara non si vede quasi mai.

Gianluca SCAMACCA 6,5 - Un palo con un destro velenoso in diagonale, diverse iniziative e lavoro di sponda per la squadra. Tra i meno colpevoli di questa pesante sconfitta.

Jeremie BOGA 4 - Un fantasma in campo, giustamente Dionisi lo lascia negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti.

dal 46' Giacomo RASPADORI 6 - Non fa cose eccezionali ma, rispetto a Boga, ha il merito di creare qualche pericolo e di giocare in verticale appena può.

All.: Alessio DIONISI 5 - Stavolta il suo Sassuolo merita di perdere. Poco convincente la scelta di puntare su Boga e non su Raspadori dall'inizio, anche dietro l'assenza di Chiriches si è fatta sentire. Chiude nel peggiore dei modi il 2021 anche se non va scordato l'ottimo lavoro fatto finora.

Jeremy Boga sconsolato, Sassuolo-Bologna, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 7,5 - Due parate fondamentali: in avvio quando manda sul palo il destro di Scamacca e il miracolo sul sinistro di Scamacca. Determinante.

Adama SOUMAORO 6,5 - Buona prova: arriva su tutti i palloni senza andare troppo per il sottile e concede pochissimo in area di rigore.

Gary MEDEL 6 - Messo in enorme difficoltà da Scamacca nei primi minuti, prende presto le misure e comanda la dfesa con attenzione e sicurezza.

Kevin BONIFAZI 6,5 - Esce dal campo letteralmente stremato dopo una prestazione generosa e sostanzialmente priva di sbavature.

dall'80' Luis BINKS s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Andreas SKOV OLSEN 6,5 - Qualche lampo e qualche pausa, ma ampiamente sufficiente. Suo il geniale assist per il gol di Hickey.

dal 72' Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Entra in campo limitandosi a svolgere un lavoro di ordinaria amministrazione senza affondare.

Nicolas DOMINGUEZ 6,5 - A centrocampo lotta su ogni pallone senza risparmiarsi. Suo il lancio perfetto per il gol di Orsolini.

Mattias SVANBERG 5,5 - Non la sua partita migliore. Rimedia un cartellino giallo a inizio ripresa e Mihajlovic lo sostituisce per non correre rischi.

dal 62' Emanuel VIGNATO 6 - Mette la sua firma sulla partita con l'assist per il gol di Santander.

Aaron HICKEY 8 - Firma lo 0-2 con un piattone di destro che si insacca sotto l'incrocio, va vicino alla doppietta personale negatagli da un super intervento di Pegolo e mette sui piedi di Barrow un pallone d'oro che il suo compagno spreca. Impossibile chiedergli di più

Roberto SORIANO 5,5 - Poco presente nella manovra rossoblù. Galleggia sulla trequarti senza mai trovare un guizzo dei suoi.

Riccardo ORSOLINI 7 - Ripaga la fiducia di Mihajlovic con una prestazione molto positiva, impreziosita dal gol che sblocca il risultato. Molto vivo e deciso. Giocasse sempre così...

dal 62' Musa BARROW 5 - Sbaglia tutto quello che si può sbagliare, compreso un gol a tu per tu con Pegolo. Impatto davvero negativo sulla partita.

Marko ARNAUTOVIC 5,5 - Davanti non gli arrivano troppi palloni invitanti. Prova ad arretrare il suo raggio d'azione ma in generale non è incisivo come suo solito.

dal 72' Federico SANTANDER 6,5 - Entra in campo con la giusta cattiveria e il gol del 3-0 che mette i sigilli alla partita è il giusto premio per la sua tenacia.

All.: Sinisa MIHAJLOVIC 7 - Bella risposta dopo le tre sconfitte consecutive. Azzeccata la scelta di dare fiducia a Orsolini dal primo minuto. Chiude il girone d'andata a quota 27 punti, niente male.

