SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djuricic, Goldaniga, Obiang, Romagna

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Squalificati: Milinkovic-Savic

Indisponibili: Adekanye

La sfida Sassuolo-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre partite contro la Lazio in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle prime 13 sfide contro la squadra biancoceleste (3N, 8P).

Nelle otto partite casalinghe contro la Lazio in Serie A, il Sassuolo ha vinto due volte e perso in quattro occasioni (2N) – i neroverdi hanno vinto l’incontro interno più recente contro i biancocelesti, lo scorso maggio (2-0 con gol di Kyriakopoulos e Berardi), collezionando l’unico clean sheet interno contro i capitolini.

Il Sassuolo ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), incluse le due più recenti; l’ultima volta che ha registrato tre pareggi di fila in Serie A risale al dicembre 2019.

La Lazio è reduce dal successo contro la Sampdoria in campionato, solo una volta in questa stagione di Serie A ha infilato due vittorie di fila: nelle prime due giornate.

A partire da novembre solo l’Atalanta (15) ha segnato più del Sassuolo in Serie A (11), dall’altro lato invece soltanto il Venezia (12) ha subito più reti della Lazio (11) nel periodo.

La Lazio ha subito almeno 30 gol nelle prime 16 gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 1958/59 – quella stagione finì il campionato all’11° posto.

Il Sassuolo è la squadra che nel 2021 ha guadagnato il maggior numero di punti da situazione di svantaggio in Serie A (20), tuttavia i neroverdi hanno anche perso 24 punti una volta avanti nel punteggio in campionato nell’anno solare, solo il Verona (26) ha fatto peggio.

Domenico Berardi ha realizzato otto reti contro la Lazio, in Serie A ha fatto meglio solamente contro il Milan (10); l’attaccante neroverde è andato a segno in sette gare contro i biancocelesti, contro nessuna squadra conta più gare a segno nel massimo campionato.

Ciro Immobile ha segnato 13 gol in questo campionato e potrebbe diventare solo il quarto giocatore italiano a realizzare almeno 15 reti in ben sette diverse stagioni in Serie A, dopo Silvio Piola (10), Giuseppe Meazza (8) e Giuseppe Signori (8).

Sergej Milinkovic-Savic salterà questo match per squalifica; a partire dal suo arrivo in Serie A (dal 2015/16) il classe ‘95 è il giocatore della Lazio che ha ricevuto più cartellini: 47 (44 ammonizioni e 3 espulsioni), quinto centrocampista in generale nel massimo torneo per numero di cartellini dopo Rincon, Barella, Brozovic e De Roon.

