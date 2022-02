Atalanta-Cagliari, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, é terminata 1-2 al Gewiss Stadium di Bergamo. Una vera impresa per i sardi, che per la prima volta escono dalla zona retrocessione. Senza Joao Pedro, Nandez, Keita e Pavoletti, la squadra di Mazzarri grazie a una prova generosa trova tre punti pesantissimi a Bergamo. Crolla ancora in casa la squadra di Gasperini, poco brillante, poco creativa e che nel prossimo match contro la Juventus dovrá fare a meno di Musso (espulso) e probabilmente di Duvan Zapata (uscito ancora per un infortunio muscolare, probabile ricaduta). Cagliari pratico e cinico, guidato a Pereiro, Dea distratta e imprecisa.

Ad

Il tabellino di Atalanta-Cagliari 1-2 (Primo tempo 0-0)

Serie A Atalanta-Cagliari: probabili formazioni e statistiche 03/02/2022 A 17:01

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Djimsiti, Palomino, Pezzella (Dal 46' Maehle); Freuler, Koopmeiners; Malinovskyi, Pessina (Dal 58' Boga), Pasalic (Dal 54' Rossi); Muriel (Dal 58' Zapata, dal 72' Mihaila). All. Gasperini

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert (Dal 87' Ceppitelli); Bellanova (Dal 87' Carboni), Marin, Grassi, Dalbert (Dal 77' Baselli), Lykogiannis; Deiola (Dal 89' Kourfalidis); Pereiro. All. Mazzarri

Arbitro: Prontera di Bologna

Gol: 50' e 68' Pereiro (C), 64' Palomino (A)

Assist: Dalbert, Bellanova

Ammoniti: Dalbert, Grassi, Zappacosta, Deiola, Cragno, Goldaniga

Note: al 53' espulsione diretta per Musso (A)

La cronaca in 6 momenti chiave

28' - PRIMO TIRO NELLO SPECCHIO. Freuler lavora bene per MALINOVSKYI. Sinistro potente, ma Cragno é attento.

50' - GOL! 0-1. GOL DEL CAGLIARI! PEREIRO! Taglio dentro di Dalbert, Grassi liscia, controlla Pereiro che col destro insacca. CHECK DEL VAR.

53' - ESPULSO MUSSO. Cartellino rosso diretto. Pereiro si era involato e uscendo con i piedi colpisce Pereiro. Per Prontera rosso diretto. Atalanta in 10 uomini.

64' - PALOMINO! GOL! 1-1 Atalanta. Maehle dentro per ZAPATA, gran destro, miracolo di Cragno e di testa é lesto PALOMINO sul tap-in.

68'- GOL! 1-2 Cagliari! ANCORA PEREIRO! Che contropiede. Marin inventa un corridoio magnifico per Bellanova, che crossa basso sul secondo palo per il tap-in di Pereiro. Grande azione.

92' - OCCASIONE PER KOURFALIDIS, liberatosi bene in area. Bravo ROSSI.

MVP del match

Gaston PEREIRO - Man of the match, la miglior partita da quando é al Cagliari. Generoso e sveglio. Si muove, si propone, da solo e isolato davanti. Nella ripresa due occasioni e due gol. Magico.

La statistica

Il Cagliari ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A in casa dell'Atalanta.

Fantacalcio

Promosso - Raoul BELLANOVA - A destra, tiene basso Pezzella, prova a far valere il suo agonismo. Grande azione e grande assist per il 2-1 di Pereiro. Esce stravolto.

Bocciato - Matteo PESSINA - Impreciso in un paio di controlli chiave. Bei movimenti, esecuzione da rivedere.

Da Salah a Trezeguet: rivivi tutti i gol dell'Egitto

Serie A Come cambiano le squadre di Serie A dopo il calciomercato 01/02/2022 A 12:04