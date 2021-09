Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è presentato in conferenza stampa per analizzare il match contro la Fiorentina in programma sabato sera. "La situazione è quella che conosciamo, praticamente ieri è stato il primo giorno per tanti dopo la partita di Bologna, domani si inizia a giocare. Ma questo è il calendario, giustamente riguarda tante squadre. L'Atalanta indubbiamente è stata una delle più penalizzate, ma superato questo discorso c'è la gara di domani contro la Fiorentina. Per un mese giocheremo molto, disputeremo 7 partite in 20 giorni, si entra nella stagione. La nostra è stata una preparazione molto anomala, abbiamo fatto poche partite ma in queste poche gare ho visto una squadra consolidata, con delle conoscenze. Anche col Bologna è stata una buona gara, peccato per il risultato. Ripartiamo cercando di costruire la nostra stagione".

Muriel? Ci conto parecchio su di lui, ma la sensazione è che dovrà stare fuori parecchio

Su Muriel e Zapata

"Ci conto parecchio su di lui, la sensazione è che dovrà stare fuori parecchio, spero di recuperarlo dopo la sosta, ma è stato un bel guaio. Spero di riaverlo anche prima. Zapata invece lo vedo recuperato. L'Atalanta ha sei attaccanti per due ruoli. Numericamente possiamo giocare tante partite".

La Fiorentina

"È una squadra che può starci nelle prime otto. Vedo una squadra che molta fame, che ha voglia di ritornare nelle posizioni in cui è sempre stata. Ha aggiunto giocatori molto importanti, è giusto che abbiano delle ambizioni per tornare nei posti in cui sono sempre stati. Domani sarà una bella partita, che arriva un po' raffazzonata nei tempi della preparazione, ma è inutile che ci attacchiamo a questa roba".

L'esperienza

"Abbiamo acquisito tanta esperienza nel giocare partite ravvicinate. La variabile imponderabile riguarda gli infortuni, ma abbiamo un buon modo di gestire le gare".

Su Koopmeiners

"È un giocatore di qualità, ha un piede importante. È molto giovane, è arrivato in un reparto dove ci sono due iene che concedono poco. Nell'immediato non so quanto possa dare rispetto a Freuler e De Roon, ma è un ragazzo con delle qualità. Io non lo vedo molto difensivo, ma ha un ruolo ben delineato. Dobbiamo dargli modo di entrare nella squadra".

Su Zappacosta

"Si è presentato bene, è un ragazzo affidabile. Il valore è molto alto, ma ci vuole tempo per inserirsi in una squadra con determinati meccanismi".

Su Ilicic

"Il ragazzo è motivato, ha fatto una bella preparazione. Ieri si è presentato con il mal di schiena, spero che possa recuperare. Vediamo oggi e domani se può recuperare, ma non ci sono problemi, ci conosciamo bene".

Il Villarreal osserverà un turno di riposo

"Non possiamo far niente, questi sono i tempi. I devo guardare a ciò che accade a noi. Domani dobbiamo dare un bel segnale".

