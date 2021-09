Atalanta-Milan, match valido per la 7a giornata di Serie A, andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 3 ottobre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gosens, Hateboer, Palomino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Maldini, Leao; Rebic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bakayoko, Florenzi, Ibrahimovic, Kurtic, Messias

Atalanta-Milan, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Milan verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Il Milan è la squadra contro cui l’Atalanta ha pareggiato più incontri in Serie A: 43 su 120 partite complessive (completano il bilancio 25 successi nerazzurri e 52 rossoneri); sei delle ultime 12 sfide di campionato tra queste due squadre sono terminate in parità (il 50% in questo parziale).

Nelle ultime sei sfide di Serie A tra Atalanta e Milan non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (nell’ultimo incontro vittoria dei rossoneri a Bergamo a maggio).

Da quando Gian Piero Gasperini allena l’Atalanta (2016/17), tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa in Serie A, il Milan è una delle due (con la Juventus) contro cui i bergamaschi hanno vinto meno incontri (solo uno, 5-0 nel dicembre 2019).

L’Atalanta ha raccolto 11 punti nelle prime sei giornate di questo campionato: ne aveva guadagnati 12 dopo le prime sei partite giocate nel 2020/21 e 13 nel 2019/20.

Il Milan ha ottenuto 16 punti finora, con una vittoria i rossoneri eguaglierebbero la loro miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria nelle prime sette gare giocate in Serie A: 19 nel 2003/04.

Il Milan è la squadra che ha registrato più recuperi offensivi (57) in questo campionato e quella che più volte è andata al tiro (13) grazie ad un recupero offensivo, avvenuto cioè a 40 o meno metri dalla porta avversaria.

Escludendo i calci di rigore, l’Atalanta è una delle quattro squadre di questo campionato (insieme a Sassuolo, Udinese e Verona) a non aver ancora segnato un gol su calcio piazzato. Il Milan, alla pari del Napoli, è una delle due formazioni che invece non hanno ancora subito gol da palla inattiva.

Ruslan Malinovskyi ha preso parte a 19 gol in Serie A nel 2021 (otto reti, 11 assist), almeno tre più di ogni altro centrocampista; al terzo posto in questa graduatoria c’è Josip Ilicic con 14 partecipazioni (cinque gol, nove assist).

Brahim Díaz ha già realizzato tre gol in questa Serie A ed è a meno uno dai quattro centri messi a segno in tutto lo scorso campionato (in 27 presenze); il trequartista spagnolo, in gol nelle ultime due presenze, potrebbe andare a bersaglio in tre gare di fila per la prima volta in uno dei maggiori cinque campionati europei.

Franck Kessié, ex del match, ha realizzato tre gol in Serie A contro l’Atalanta (contro nessuna squadra ha fatto meglio): l’ivoriano del Milan ha messo a segno due delle sue quattro doppiette in Serie A nello stadio di Bergamo (la prima contro la Lazio nell’agosto 2016, la seconda nell’ultimo match giocato a maggio contro i nerazzurri).

