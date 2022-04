Atalanta-Torino, recupero della 20a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-4 , frutto delle reti firmate da Sanabria e Lukic (rigore) per i granata, e da Muriel (rigore) e De Roon dal lato degli orobici nel corso del primo tempo, mentre nel secondo tempo un altro rigore di Lukic e un'autorete di Freuler sembrano decidere il match in favore degli uomini di Juric, che però si sfilacciano proprio sul più bello e aprono ai gol di Pasalic e Muriel (ancora su rigore). La gara è stata arbitrata da Rosario Abisso, della sezione di Palermo. Nelle fila del Torino brillano Bremer e Dennis Praet, nell'Atalanta si distinguono Muriel e De Roon. Disastrose le prestazioni dei nerazzurri Djimsiti e Freuler.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Serie A Controsorpassi, ulteriori rimonte e 4 rigori: Atalanta-Torino 4-4! 3 ORE FA

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 5: intuisce due volte la traiettoria dei calci di rigori, ma la perfezione balistica di Lukic non gli concede diritto di replica.

José Luis PALOMINO 6: si conferma essere uno dei più accaniti centrali, vincendo la solita impressionante mole di contrasti. Dominio aereo.

Berat DJIMSITI 4,5: Praet gli fa girare la testa fino all'esaurimento. Quanti buchi concessi là dietro! Ha responsabilità pesanti sia sul primo che sul secondo gol granata. (Dal 45' TOLOI 4,5: anzichè rimarginare l'emorragia lasciata dal compagno uscente, finisce per aggravarla. Il tocco in area su Pobega è una clamorosa ingenuità).

Giorgio SCALVINI 5: la zampata di Sanabria non si fa attendere, lui stecca il timing e avvia la sua gara con una bella doccia fredda. (Dal 69' DEMIRAL 6,5: in una serata catastrofica per le difese, il suo ingresso - quasi per caso - fa maturare un rigore e un sorriso sul viso di Gasp).

Davide ZAPPACOSTA 6,5: doma lo straripante Singo usando la testa. Si procura un rigore d'opportunismo, non si fa mai cogliere fuori posizione. Niente male.

Remo FREULER 4: il tignoso attacco del Toro stuzzica spesso i suoi nervi, lui questa volta non regge; provoca un rigore e insacca nella sua stesa porta. KO tecnico. (Dal 69' PASALIC 7: sfrutta un'autostrada centrale e dona speranza agli uomini di Gasperini).

Marten DE ROON 7,5: fa quello che vuole, ovunque e comunque. Imbriglia alla perfezione il cuore della formazione granata, poi stringe la morsa all'improvviso, con un fulmine su calcio d'angolo.

Hans HATEBOER 6: si ritaglia i suoi spazi sulla corsia, anche se non coglie tutte le occasioni possibili per pungere. Partita a fiammate.

Matteo PESSINA 5: la benzina sembra essersi esaurita da parecchie settimane, non riesce a sollevarsi dalla tetra fossa scavata in Europa League. (Dal 69' BOGA 6: propositivo, ma non graffia fino in fondo).

Luis MURIEL 9: due gol e due assist, è lui l'interruttore che accende e spegne questa Dea. E' espressione sublime di velocità associata ad eleganza, uno spettacolo per gli occhi.

Duvan ZAPATA 5: Bremer gli prende le misure e lo svilisce su ogni pallone. Si arrende per manifesta superiorità della sua nemesi. (Dal 79' MALINOVSKYIsv)

All. GASPERINI 5,5: questa Dea mostra il cuore sul finale delle due frazioni, ma è anche vero che fa acqua da tutte le parti. Gli improvvisi cali a picco di questa sera sono la fotografia di una stagione incostante e di un animo da rifondare.

Samuele Ricci e Marten De Roon durante Atalanta-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 5: pizzica solamente i rigori di Muriel, non vede partire il tiro di De Roon. Sfortuna e un pizzico di appannamento per lui questa sera.

David ZIMA 5: in avvio fa valere bene il suo peso specifico all'interno di una difesa in balìa della Dea e coi fianchi scoperti. Si scarica tuttavia sul finale, quando sta a guardare sulle sgroppate dei nuovi entrati Boga e Pasalic e casca male sul pallone del quarto rigore. (Dall'85' DJIDJI sv)

BREMER 7,5: il duello titanico con Zapata non delude le aspettative; ne esce vincitore, piombando in anticipo su tutti i palloni ed esaltandosi con interventi da pura fantascienza.

Ricardo RODRIGUEZ 5: un'ingenuità in area affossa una prestazione volenterosa e concreta, soprattutto con la palla tra i piedi in fase di impostazione.

Wilfried SINGO 5,5: partita di lampi e scivoloni; il suo lancio coraggioso smuove il match dopo soli 3', ma pochi minuti dopo si fa infilare da Zappacosta abilitando il conseguente rigore.

Samuele RICCI 6: gestire le correnti nerazzurre in quella zona di campo è missione suicida, lui si dimena con anima e corpo fabbricando preziose scintille per la sua squadra e per la sua valutazione individuale. (Dal 58' POBEGA 6,5: entra subito nel vivo dell'azione e regala un rigore ai suoi).

Sasa LUKIC 7,5: dal dischetto il suo piattone non tradisce. Seconda doppietta consecutiva, è chirurgico quando chiamato in causa.

Ola AINA 5: intimorito dall'aura di Hateboer sulla sua stessa fascia, non prova mai ad imporsi facendosi schiacciare fin troppo.

Dennis PRAET 7,5: non gli basta rientrare in tempi record, lui deve disegnare calcio alla prima occasione buona. I due colpi di reni che mandano fuorigiri l'intera retroguardia dell'Atalanta in occasioe del primo e del terzo gol granata sono gioielli di astuzia e qualità. (Dall'85' SECK sv)

Marko PJACA 5,5: meno coinvolto nelle zone calde di campo rispetto al solito, lascia la gara anzitempo per un problema fisico. (Dal 31' BREKALO 5: inconsistente, non trova mai la posizione giusta in campo).

Antonio SANABRIA 7: colpisce a freddo, sbloccandosi psicologicamente e scacciando via spettri sul suo conto. Impreziosisce il quadro con la solita prestazione di sacrificio e corsa a servizio dei compagni. (Dall'85' PELLEGRI sv)

All. JURIC 6,5: un Torino lontano da concreti obiettivi di classifica ha a tratti imposto la sua mentalità su un'Atalanta che invece si giocava tutto. Alla fine le batterie non durano per 90', ma resta in bocca il sapore di un'impresa che ormai pareva certa.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Atalanta-Torino: probabili formazioni e statistiche 25/04/2022 A 16:05