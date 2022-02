È stato uno 0-0, si, ma a differenza di tanti altri 0-0 ci siamo divertiti. Eccome se ci siamo divertiti. Bologna ed Empoli si confermano due squadre moderne, con tanti giocatori interessanti e allenate molto bene. Certo, un gol non ci sarebbe stato male, però la partita è stata parecchio gradevole. Sicuramente, questo punto regala un po’ di morale a due formazioni che non se la stavano passando benissimo dal punto di vista del rendimento, per cui bene così.

I ragazzi di Mihajlovic trovano il quarto pari stagionale e confermano il tredicesimo posto alle spalle del Sassuolo (ma con una partita in meno dei neroverdi), mentre gli azzurri di Andreazzoli consolidano l’undicesimo posto a +12 sulla zona retrocessione: mica male per una neopromossa!

Ad

Serie A Bologna-Empoli 0-0, pagelle: difese rocciose, Viti con personalità 30 MINUTI FA

Il tabellino

Bologna-Empoli 0-0 (primo tempo 0-0)

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (69' Kasius), Schouten, Svanberg (80' Aebischer), Soriano (69' Barrow), Vignato (87' Dijks); Orsolini (80' Sansone), Arnautovic. All. Mihajlovic

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi (70' Cacace); Zurkowski, Asllani, Bandinelli (61' Benassi); Bajrami (70' Di Francesco), Henderson (61' Verre); Pinamonti (87' La Mantia). All. Andreazzoli

Gol: -

Ammoniti: Schouten, Asllani, De Silvestri, Bandinelli, Parisi, Cacace

La cronaca in 7 momenti chiave

8'- OCCASIONE EMPOLI! Cross dalla sinistra di Bandinelli, tacco volante di Pinamonti e grande riflesso di Skorupski che devia in calcio d’angolo.

28'- SORIANO VICINO AL GOL! Sponda di Arnautovic, inserimento intelligente del capitano rossoblu e destro secco sul primo palo: Vicario mette in angolo.

35'- TRAVERSA PAZZESCA DI ARNAUTOVIC! L’ex Inter addormenta un cambio gioco di De Silvestri, fa due passi dentro al campo e da 35 metri lascia andare un siluro terrificante: solo la traversa gli dice di no.

37'- SORIANO CHIUDE SU STOJANOVIC! Grandissima transizione del terzino dell’Empoli che arriva al limite dell’area e salta due difensori del Bologna, poi però al momento del tiro si prende una pausa e Soriano lo chiude in angolo.

41'- ORSOLINI SFIORA IL GOL! Schouten gliela appoggia al limite dell’area e lui la gira di prima intenzione sfiorando il palo alla sinistra di Vicario.

43'- BAJRAMI AD UN SOFFIO DAL VANTAGGIO! Corridoio geniale di Stojanovic a centro area, taglio perfetto di Bajrami alle spalle di Theate, cucchiaino sull’uscita di Skorupski e palla che scivola via ad un centimetro dal palo.

76'- DOPPIA OCCASIONE EMPOLI! Prima Zurkowski obbliga il connazionale Skorupski alla parata bassa; poco dopo Di Francesco va ad un soffio dal gol con un destro a giro che spizzica il palo.

Il momento social

MVP

Emanuel VIGNATO – Il ragazzino parte in sordina, timoroso, poi Mihajlovic suona la sveglia e come d’incanto entra in partita e trova delle giocate deliziose. Ispirato nonostante la posizione molto larga.

Fantacalcio

IL MIGLIORE: Lukasz SKORUPSKI – Quando un portiere non prende gol è sempre festa grande al Fantacalcio. Bel riflesso su Pinamonti all’alba del match e ottima parata su Zurkowski al tramonto.

IL PEGGIORE: Liam HENDERSON – Poco brillante, quasi a disagio. Non trova mai la posizione ed è sostituito allo scoccare dell’ora di gioco.

Le pagelle

Lollobrigida d'argento: rivivi l'emozione del podio

Serie A Bologna-Empoli 0-0, pagelle: difese rocciose, Viti con personalità 30 MINUTI FA