Bologna-Empoli, match valido per la ventiquattresima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 0-0 . Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6.5 – Quando un portiere non prende gol è sempre festa grande! Bel riflesso su Pinamonti all’alba del match e ottima parata su Zurkowski al tramonto.

Arthur THEATE 6.5 – È sulle piste di Bajrami, come braccetto di sinistra, ma non lo soffre minimamente giocando una partita aggressiva e calcisticamente arrogante.

Adama SOUMAORO 6 – Attento e ordinato. Per lui, che ha l’errore facile, è già una grande vittoria. Gran murata su Pinamonti nel finale.

Gary MEDEL 6.5 – Si perde Bajrami in stereofonia con Theate nell’unica occasione dell’Empoli, ma è asfissiante in marcatura su Pinamonti.

Lorenzo DE SILVESTRI 5.5 – Qualche sgroppata, un po’ di polemica e un’ammonizione. (Dal 69’ KASIUS 6 – Generosissimo in proiezione offensiva. È un 2022: tenetelo d’occhio)

Jerdy SCHOUTEN 5.5 – La seconda da titolare dopo una vita. Prova ad offrire la solita regia pulita e ordinata, ma la scarsa condizione fisica non lo aiuta.

Mattias SVANBERG 6 – La solita dinamo di energia al servizio della squadra. Chiede un rigore senza fortuna. (Dall’80’ AEBISCHER – SV)

Roberto SORIANO 6.5 – Partita totale in entrambe le fasi. Sfiora il gol con un inserimento dei suoi e chiude su Stojanovic in maniera perentoria. (Dal 69’ BARROW 6 – Nonostante le fatiche della Coppa d’Africa, entra nel modo giusto)

Emanuel VIGNATO 6.5 – Il ragazzino parte in sordina, timoroso, poi Mihajlovic suona la sveglia e come d’incanto entra in partita e trova delle giocate deliziose. Ispirato nonostante la posizione molto larga. (Dall’87 DIJKS – SV)

Riccardo ORSOLINI 6 – Scalmanato nel primo tempo. Sfiora un gol pazzesco con una girata di prima intenzione. Si spegne nella ripresa. (Dall’80’ SANSONE – SV)

Marko ARNAUTOVIC 6 – Manda in porta Soriano e colpisce una traversa clamorosa. Per il resto si vede poco.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Disegna un 3-5-2 molto equilibrato. Forse troppo equilibrato. Nel finale cambia tutto e tenta di vincerla, ma si deve accontentare del pari.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6.5 – Lo stesso discorso fatto per Skorupski: un clean sheet va sempre festeggiato. Bella risposta sul destro fiondato di Soriano.

Petar STOJANOVIC 6.5 – Assolutamente devastante ogniqualvolta si propone in fase offensiva. La traccia per il cucchiaino di Bajrami è spaziale.

Mattia VITI 6 – Personalità al servizio della squadra e una grande chiusura nel finale. Classe 2002!

Simone ROMAGNOLI 6.5 – Il Bologna non è propriamente il miglior attacco del campionato, ma lui gioca da veterano.

Fabiano PARISI 6.5 - Coraggioso, intraprendente e sfrontato. Ci prova da fuori con il mancino. (Dal 70’ CACACE 6.5 – Grandioso impatto, soprattutto in difesa. Non sbaglia niente)

Liam HENDERSON 5 – Poco brillante, quasi a disagio. Non trova mai la posizione ed è sostituito allo scoccare dell’ora di gioco. (Dal 61’ VERRE 5.5 – Deve ancora trovare l’intesa con i compagni)

Filippo BANDINELLI 6 – Il solito motorino. Mette una gran palla a centro area per il tacco di Pinamonti. (Dal 61’ BENASSI 6 – Senza infamia e senza lode)

Szymon ZURKOWSKI 6.5 – Cresce alla distanza. Spaventa il Dall’Ara con un rasoterra parato da Skorupski.

Kristjan ASLLANI 6 – Non è già pronto come Samuele Ricci, ma per essere alla prima da titolare in Serie A se la cava.

Nedim BAJRAMI 6 – Sfiora il gol con un cucchiaino veramente delizioso. Per il resto, Theate e la difesa del Bologna lo spengono. (Dal 70’ DI FRANCESCO 6 – Sfiora il gol con un destro a giro che spizzica il palo)

Andrea PINAMONTI 5.5 - Ci prova con il tacco all’inizio del match e con un filtrante per Zurkowski verso la fine. Troppo poco in 90 minuti. (Dall'87' LA MANTIA - SV)

All.: Aurelio ANDREAZZOLI 6 – Un punto molto importante in ottica salvezza. Fondamentale tenere la porta inviolata.

