Dopo un primo tempo con oltre il 70% di possesso palla, il Napoli allunga ad inizio ripresa e regge l'urto del Bologna nel finale, riaprendo i discorsi in testa alla classifica visto il contemporaneo pareggio del Milan con lo Spezia.

A sbloccare il match è un mancino chirurgico di Lozano al 20', con Fabian Ruiz che sul finire del primo tempo va vicino al 2-0, colpendo un palo al 43'. Nella ripresa il Napoli continua a spingere, trovando il raddoppio ancora con Lozano, bravo a scartare Skorupski e depositare in rete al 48'. Nel finale di match altra nota positiva per i partenopei, con il ritorno in campo di Victor Osimenh, 57 giorni dopo il brutto infortunio di San Siro.

In virtù di questo risultato il Napoli sale dunque a quota 46, a -4 dall'Inter, seppur con una partita in più, e a +4 sull'Atalanta quarta.

IL TABELLINO

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola (dal 52' Dominguez), Svanberg, Soriano, Hickey (dal 72' Pyythia); Arnautovic (dal 52' Falcinelli), Sansone (dal 52' Skov Olsen). ALL.: Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian (dall'87' Ghoulam); Elmas (dall'87' Petagna), Zielinski (dall'80' Demme), Lozano (dal 72' Politano); Mertens (dal 72' Osimenh). ALL.: Spalletti.

ARBITRO: Marinelli.

GOL - Lozano (N), Lozano (N)

ASSIST - Elmas (N)

NOTE: AMMONITI - Soumaoro (B), Theate (B), Zielinski (N), Binks (B)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 6 MOMENTI CHIAVE

11' SKORUPSKI, MIRACOLO! Imbucata a centro area per Lozano che a tu per tu con Skorupski riesce a calciare al volo verso lo specchio, trovando un riflesso super del polacco che gli si oppone in uscita.

20' RETEEEE! LOZANOOOOOO! 0-1! Imbucata di Lobotka per Elmas, cross teso dalla sinistra del macedone, velo di Mertens e mancino a rimorchio chirurgico del messicano che la piazza rasoterra sul primo palo, beffando Skorupski.

43' RUIZ, PALO PIENO! Scarico sulla trequarti per lo spagnolo che si coordina e calcia in porta col mancino, centrando il palo esterno. Grande occasione per il Napoli.

Fabian Ruiz, Napoli 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

47' GOOOLL! ANCORA LOZANO! 0-2! Imbucata di Zielinski per Ruiz, cross rasoterra per il messicano, bravo a stoppare, scartare Skorupski e depositare a porta vuota il gol dello 0-2. Napoli in controllo.

73' DOMINGUEZ, SI DIVORA L'1-2! Grandissima imbucata di Svamberg che pesca a centro area l'argentino, impreciso con il destro davanti a Meret. Palla alta.

90' OSIMENH, FUORI DI UN NULLA! Il nigeriano sfonda sulla trequarti, resiste alla carica di Binks e a tu per tu con Skorupski prova a scavalcarlo con un tocco sotto morbido che termina di poco a lato. Grande chance per il Napoli.

90+4' PALO DI SVAMBERG! Punizione splendida dello svedese che va in porta dal limite dell'area e centra clamorosamente il legno.

IL MIGLIORE

Hirving LOZANO - Sblocca il match con un inserimento perfetto a centro area, raddoppiando con un dribbling sopraffino ai danni di Skorupski. Sempre pericoloso con la sua rapidità palla al piede

IL PEGGIORE

Arthur THEATE - Si perde Lozano a centro area in occasione dello 0-1 e si fa saltare facilmente sull'azione dello 0-2. Fatica a leggere i tagli e i veli di un funambolo come Mertens. Disastroso quest'oggi.

