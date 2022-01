Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la cruciale vittoria esterna sul campo del Bologna. Ecco gli stralci più significativi_

Bologna e Osimhen

"Loro hanno avuto delle occasioni ma pure noi potevamo chiudere la partita. Abbiamo giocato con la giusta mentalità. Poi da ultimo ci siamo chiusi troppo, ci siamo abbassati ed è quello che non dobbiamo fare, non siamo una squadra da duelli fisici, noi dobbiamo prevenire e attaccare in avanti con uscite palla al piede. Osimhen è scivolato troppe volte ma ha fatto bene ed è stato fondamentale averlo ritrovato, così come aver recuperato Fabian Ruiz che fa la differenza, sono calciatori forti che ci possono permettere di entrare nelle prime 4, giocatori di spessore che ci fanno reggere l'urto contro calciatori e partite che si possono perdere".

Sulla corsa scudetto

"Il Napoli non deve guardare troppo la classifica, abbiamo l'ambizione di arrivare tra le prime 4 posizioni e dobbiamo giocare bene tutte le partite, dobbiamo metterci della qualità. Noi soffriamo sulle palle inattive perchè siamo di livello inferiore ma abbiamo qualità su altri aspetti. Dobbiamo continuare a fare bene come oggi".

Sulla sofferenza

"Nell'uomo contro uomo, dove noi non riusciamo a giocare pulito e soffriamo. Ma siamo riusciti a tenere bene la palla a uscire dalle situazioni anguste e mantenere partita a posto".

Spalletti: "Osimhen titolare? Valuterò, ma la vedo dura"

