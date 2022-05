match tra Cagliari e Inter (Daniele Doveri. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso alla Unipol Domus. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la penultima giornata di Serie A, arbitrato dal signor. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso alla Unipol Domus.

La moviola LIVE di Cagliari-Inter

Minuto 11': GOL ANNULLATO A SKRINIAR - Parapiglia in area di rigore del Cagliari sugli sviluppi di una punizione battuta da Calhanoglu. Ci arriva Skriniar di testa sul secondo palo, che colpisce il legno e poi insacca su una fortuita ribattuta. Il var impiega diversi minuti per controllare, poi arriva la decisione: rete non valida. Dal replay si può notare che ha toccato per ultimo con la mano, da regolamento il gol è da annullare anche se il tocco è involontario.

Minuto 25': PROTESTE CAGLIARI SUL GOL DELL'INTER - Cross profondo di Perisic per il colpo di testa vincente di Darmian, che scavalca in volo Lykogiannis colpendolo alla nuca. Il difensore rossoblu resta a terra, e anche qui si è costretti ad aspettare il check del var, che questa volta però reputa tutto regolare. Contatto involontario secondo Doveri.

La squadra arbitrale

Arbitro: Daniele Doveri,

Assistenti: Ranghetti e Vivenzi,

Quarto uomo: Massimi,

VAR: Di Bello,

AVAR: Zufferli.