Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Cagliari e Juventus, valido per la 32esima giornata di Serie A e arbitrato da Daniele Chiffi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno.

Cagliari-Juventus, la moviola LIVE

13′ DYBALA VA GIU' IN AREA DI RIGORE – Contatto leggero con Altare, per Chiffi non ci sono gli estremi per il penalty. Il Var conferma la decisione.

23' GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS - Sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, la Juve pareggia con un gol di Pellegrini, che da ex rossoblù non esulta. L'arbito convalida ma poi viene richiamato dal Var e senza nemmeno andare a rivedere l'episodio al monitor a centrocampo decide di annullare la rete. Decisione corretta: il tiro di Pellegrini viene infatti deviato, seppur involontariamente, da Rabiot col gomito, una deviazione decisiva, visto che cambia la traiettoria del pallone e spiazza Cragno. Da regolamento, qualsiasi tocco di braccio che porti direttamente ad una rete (non importa come né importa se il braccio è attaccato al corpo) va sanzionato.

47′ GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS – Chiellini ribadisce in rete, ma in netta posizione di fuorigioco. Giusta la decisione di Chiffi

La squadra arbitrale

ARBITRO: Chiffi.

ASSISTENTI: Giallatini e Preti

VAR: Valeri

AVAR: Bindoni

