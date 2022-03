La Lazio torna alla vittoria e lo fa in maniera roboante, per 3 a 0, contro il Cagliari di Walter Mazzarri, arrivato alla vigilia del match come una delle squadre più in forma del momento. Gara senza storia alla Sardegna Arena. Dominio assoluto della compagine di Sarri che cancella la sconfitta col Napoli e l'eliminazione dall'Europa League avvenuta per mano del porto. Segnano Immobile, che su rigore raggiunge la leggenda Silvio Piola a quota 143 centri in maglia Lazio in Serie A, Luis Alberto (che insegna calcio) e Felipe Anderson.

Il tabellino

Serie A Cagliari-Lazio, pagelle: Luis Alberto maestro, Felipe Anderson top 6 MINUTI FA

CAGLIARI-LAZIO 0-3

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga (77' Ceppitelli), Lovato, Altare (57' Carboni); Bellanova, Marin, Deiola (57' Pavoletti), Grassi, Dalbert (77' Zappa); Pereiro (67' Baselli), João Pedro. All.: Mazzarri.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu (90' Patric); Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (88' Basic); Felipe Anderson (84' Romero), Immobile, Zaccagni (68' Pedro). All.: Sarri.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.

Gol: 19' rig. Immobile (L), 42' Luis Alberto (L), 62' Felipe Anderson (L).

Assist: Felipe Anderson (L, 0-2), Milinkovic-Savic (L, 0-3).

Note - Recupero: 2+6. Espulso: 89' Marusic (L) per doppia ammonizione. Ammoniti: Altare, Marin, Lovato.

Marin in azione durante Cagliari-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il momento social

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

7' - IMMOBILE! Gran discesa sulla destra di Marusic e cross al centro, dove l'attaccante biancoceleste stoppa e conclude: palla sull'esterno della rete.

19' - GOL DELLA LAZIO CON IMMOBILE SU RIGORE! Penalty assegnato per un tocco in area col braccio sinistro di Altare su conclusione dal limite di Luis Alberto. All'Home Field Review, Maresca dissipa ogni dubbio e indica il dischetto. Immobile spiazza Cragno e si porta a 143 gol in Serie A raggiungendo la quota in biancoceleste di Silvio Piola, leggenda vercellese del calcio italiano. E' 0-1!

Ciro Immobile esulta per il gol in Cagliari-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

25' - LUIS ALBERTO SU PUNIZIONE A SORPRESA! Colpo di testa a campanile di Milinkovic-Savic, con Cragno in uscita: palla sull'esterno alto della traversa.

42' - GOL DELLA LAZIO CON LUIS ALBERTO! E' proprio lo spagnolo a innescare il contropiede fulminante con un gioco di prestigio su Marin, Immobile allarga per Felipe Andrson il quale, alla fine, riconsegna la sfera a Luis Alberto, che insacca!

Luis Alberto esulta per il gol in Cagliari-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

51' - IMMOBILE APRE IL DESTRO! Patto angolatissimo su suggerimento di Felipe Andeson: Cragno si distende e ci arriva!

58' - MARIN! Rasoterra mancino dal limite: Strakosha in difficoltà, in due tempi!

62' - GOL DELLA LAZIO CON FELIPE ANDERSON! Pallaccia di Carboni per Dalbert, borseggiato da Milinkovic-Savic, abile a servire immediatamente l'ex Porto. Dribblato sia Carboni che Lovato e Cragno seduto per il tris!

73' - DALBERT SI COORDINA SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER PER IL CAGLIARI! Felipe Anderson la prende quasi sulla linea!

MVP

Luis Alberto. Prestazione da "Maestro". Conquista il calcio di rigore, apre e chiude il contropiede del 0-2 con un vero e proprio gioco di prestigio su Marin e spingendo successivamente il pallone in fondo al sacco.

Luis Alberto in azione durante Cagliari-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO - Felipe Anderson. Gol e assist. Anche l'ex Porto e West Ham dimostra di essere in serata super. E' uno degli incubi del terzetto difensivo cagliaritano.

BOCCIATO - Carboni. Riesce a fare peggio del compagno sostituito (Altare), regalando di fatto a Milinkovic-Savic e Felipe Anderson la palla dello 0-3.

Le pagelle

Sarri: "VAR? D'accordo con Gasp, spero inglesi la aboliscano"

