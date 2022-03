Cagliari-Lazio, match valido per la 28a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-3 , frutto delle reti di Ciro Immobile (su rigore), Luis Alberto e Felipe Anderson. La gara è stata arbitrata da Fabio Maresca di Napoli. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6: incolpevole sui tre gol subiti, effettua una grande parata su Immobile a inizio ripresa, sul punteggio di 0-2..

Edoardo GOLDANIGA 6: ci mette cuore e carattere, nonostante le situazioni avverse, andando a cercare addirittura la percussione offensiva sullo 0-3. Poi è costretto a dare forfait per un problema alla schiena.

Dal 77' Luca Ceppitelli: sv.

Matteo LOVATO 6: Altare e Carboni lo tradiscono ripetutamente. Il difensore arrivato in prestito dall'Atalanta prova a mettere deicine di pezze, ma da solo è davvero difficile...

Giorgio ALTARE 5: responsabile del braccio largo che causa il rigore trasformato da Immobile al 19'. Dopo questo episodio, perde fiducia in se stesso e si esprime molto male là dietro.

Dal 57' Andrea Carboni 4,5: riesce a fare peggio del compagno sostituito, regalando di fatto a Milinkovic-Savic e Felipe Anderson la palla dello 0-3.

Raoul BELLANOVA 5,5: di buona lena sulla destra, anche se fatica a sfindare..

Razvan MARIN 6: uno dei pochi realmente meritevoli in casa Cagliari. Nel primo tempo subisce il gioco di prestigio di Luis Alberto in occasione del contropiede del bis laziale. Nel secondo, però, mette in campo tutte le sue risorse, tra cui la conclusione da fuori ed è l'ultimo ad ammainare bandiea.

Marin in azione durante Cagliari-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Alessandro DEIOLA 5: poche idee a metà campo, spesso lancia il pallone nel vuoto.

Dal 57' Leonardo Pavoletti 5,5: pochissimi palloni giocati là davanti, in cui non incide.

Alberto GRASSI 5: impalpabile a metà campo.

DALBERT 5: brusco passo indietro rispetto alle ultime, roboanti prestazioni. Si fa borseggiare da Milinkovic-Savic in occasione dello 0-3 targato Felipe Anderson.

Dal 77' Gabriele Zappa: sv.

Gaston PEREIRO 5: pochi spunti, là davanti, in appoggio a João Pedro. Lontanissimo parente dell'ottimo giocatore ammirato in quest'ultimo mese di campionato.

Dal 67' Daniele Baselli 6: spinge con determinazione, sin dai primi istanti successivi al suo ingresso in campo.

João PEDRO 5: serata davvero difficile là davanti. Mai servito dai compagni, finisce spesso per correre a vuoto.

Mister Walter MAZZARRI 5: brutto passo indietro dei suoi, dopo tante belle e fruttuose prestazioni. Per la salvezza, la strada è ancora lunga e tortuosa.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6: nelle rare occasioni in cui viene chiamato in causa, risponde presente.

Adam MARUSIC 5,5: veloce e aggressivo lungo l'out di destra. Anche troppo, finendo per collezionare due cartellini gialli. Peraltro piuttosto inutili..

Luiz FELIPE 6,5: annulla Gaston Pereiro e soci senz'appello.

Francesco ACERBI 7: una prestazione senza alcun tipo di sbavature. Un autentico ministro della difesa. Grande risposta a chi lo critica in maniera sconsiderata.

Stefan RADU 7: vince il duello fisico con Bellanova. Un autentico scontro generazionale, che il capitano biancoceleste di mille battaglie vince stoicamente.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7: una prestazione totalmente volta agli automatismi della squadra. Sfila la palla a Dalbert in occassione del tris griffato Felipe Anderson.

Lucas LEIVA 6,5: grande ordine imposto all'intera fase nevralgica biancoceleste.

Luis ALBERTO 7,5: prestazione da "Maestro". Conquista il calcio di rigore, apre e chiude il contropiede del 0-2 con un vero e proprio gioco di prestigio su Marin e spingendo successivamente il pallone in fondo al sacco.

Luis Alberto esulta per il gol in Cagliari-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Dall'88' Toma Basic: sv.

Felipe ANDERSON 6: gol e assist. Anche l'ex Porto e West Ham dimostra di essere in serata super. E' uno degli incubi del terzetto difensivo cagliaritano.

Ciro IMMOBILE 7: spiazza Cragno e portandosi a 143 gol in Serie A raggiungendo la quota in biancoceleste di Silvio Piola, leggenda vercellese del calcio italiano. In più, si mette a completa disposizione dell'intero reparto offensivo biancoceleste, palesando grande altruismo. Nel finale rimedia una gomitata al costato da parte di Lovato.

Ciro Immobile esulta per il gol in Cagliari-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Mattia ZACCAGNI 6,5: pressa, si sbatte tantissimo, mette al centro palloni utili e si diverte. Ottima prestazione dell'ex Verona.

Dal 68' Pedro 6: subito in pista con buone giocate.

Mister Maurizio SARRI 7,5: prestazione roboante. A lui piace lavorare - tantissimo - in allenamento. E si è visto che la squadra ha finalmente avuto i canonici - per quanto sempre più rari - sette giorni a disposizione per preparare il match della "Sardegna Arena".

