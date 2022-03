Continua la battaglia legata al caso Calciopoli tra la Juventus e le istituzioni italiane. Oggi, il club bianconero, ha presentato un nuovo ricorso al TAR del Lazio per la vicenda legata all’assegnazione dello Scudetto 2006 all’Inter. Negli anni passati il club bianconero aveva nuovamente impugnato la delibera con cui il Consiglio Federale della FIGC, in data 18 luglio 2011, ha rigettato la richiesta di revocare il provvedimento del Commissario Straordinario Guido Rossi in data 26 luglio 2006, con cui era stato assegnato all’Inter lo scudetto legato al campionato 2005-2006.

Il 12 gennaio 2019 la Juventus aveva infatti presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI contro la decisione di assegnare il titolo ai nerazzurri: un ricorso dichiarato inammissibile il successivo 27 maggio 2019. La battaglia del club bianconero non si è poi fermata. “Juventus, avverso tale dispositivo ha presentato reclamo alla Corte Federale d’Appello che, in data 30 agosto 2019 ha respinto anche tale ricorso”, prosegue la società. “Tali decisioni sono state impugnate da Juventus dinanzi il Collegio di Garanzia dello Sport che, con decisione del 6 novembre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso”.

Il passo successivo in termini di legge è stato dunque quello di presentare un ricorso al TAR del Lazio, con l’udienza fissata appunto per oggi, 8 marzo 2022. Vedremo se il TAR accetterà di riaprire una vicenda ormai risalente a più di 15 anni fa. Di certo arriveranno nuove notizie. Di Calciopoli insomma, in qualche modo, si continuerà a parlare almeno un’altra volta.

