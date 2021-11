Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, che ai microfoni di GR Parlamento all'interno de "La politica nel pallone" tra i tanti argomenti toccati ha voluto delineare il quadro: In un momento in cui si tenta la ripresa più o meno su tutti i fronti, il mondo del calcio sta vivendo nell'attesa di poter tornare a pieno regime per quanto riguarda l'afflusso del pubblico alle partite . A rimarcare la situazione è, presidente della Lega Serie A, che ai microfoni di GR Parlamento all'interno de "La politica nel pallone" tra i tanti argomenti toccati ha voluto delineare il quadro:

Non è possibile vedere nei cinema al chiuso il 100% del pubblico e negli stadi avere solo il 75%. Il derby tra Milan e Inter di ieri è stato un grande spot, peccato non ci sia stato il 100% di pubblico così come è un peccato che l’Italia, nella sfida decisiva contro la Svizzera, non potrà avere il pieno supporto dell’Olimpico.

“Abbiamo meno contagi e siamo più avanti nella vaccinazione di Inghilterra e Spagna, che hanno aperto al 100% da mesi. Il derby di ieri sera avrebbe potuto fatturare 1,5 mln in più – ha proseguito Dal Pino, come riporta calcioefinanza.it -. Non abbiamo chiesto ristori, ma solo la rateizzazione dei contributi fiscali della seconda parte del 2021. Poi i tifosi non si devono stupire se le nostre big sono costrette a vendere i giocatori perché mancano risorse per competere”.

La pandemia ha infatti avuto un impatto negativo sulle casse dei club che hanno perso una fetta consistente di introiti dovendo rinunciare all'emissione dei biglietti per le partite: “Non capisco perché un settore come il nostro, che è una industria che ha un fatturato diretto di circa 5 mld, rappresenta il 12% del Pil calcistico mondiale, ha impatto indiretto sul Pil importante e una contribuzione fiscale e previdenziale da 1 mld, sembra non visto. Non abbiamo mai chiesto aiuti, mai parlato di ristori. Abbiamo perso 1,2 mld per la pandemia, mai detto ridateci i soldi. Ma abbiamo subito un danno importante per non aver potuto fatturare gli ingressi”.

