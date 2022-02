Sabato pomeriggio a San Siro è andato in scena il big match della 24esima giornata di Serie A 2021-22: il derby di Milano, Inter-Milan , è stato risolto da una doppietta di un fenomenale Olivier Giroud. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 5,5 – Si fa trovare pronto con sontuosa parata sul missile di Tonali. Non può nulla sulla spaccata di Giroud, per nulla impeccabile sul secondo gol del francese. Luci e ombre, ma prevalgono le ombre questa sera.

Milan SKRINIAR 5,5 – Sorpreso sul tiro di Brahim Diaz, deviato, che si converte nell’assist per Giroud.

Stefan DE VRIJ 5 – Perde di fisico il duello con Giroud: molto male in occasione del secondo gol dopo aver amministrato nella prima parte di gara. Sorpreso.

Alessandro BASTONI 6 – Esente da colpe sui gol incassati dai nerazzurri. Meno arrembante del solito, in ogni caso.

Denzel DUMFRIES 6,5 – Vince il duello con Theo e trascina l’Inter nella prima parte di gara. Mezzo voto in meno per il clamoroso gol divorato.

Nicoló BARELLA 6,5 – Elettrico. La sua energia è fondamentale per gli equilibri della squadra di Inzaghi. Sempre nel vivo del match, sempre pronto a combattere e rilanciare l’azione. Poi il calo finale.

Marcelo BROZOVIC 6,5 – Per tre quarti di match è il dominatore incontrastato di centrocampo e partita, poi la squadra non lo assiste più. (82’ VECINO sv)

Hakan CALHANOGLU 6,5 – Assist per Perisic da corner e partita di grande sostanza. (73’ VIDAL 5,5 – Poca energia in mezzo, fa rimpiangere il compagno)

Ivan PERISIC 7,5 – Impressionante condizione psicofisica per l’esterno croato. Domina il gioco sulla fascia sinistra e proprio con il piede sinistro sblocca il Derby con sontuosa volée. Incontenibile. (70 ' DIMARCO 5,5 – Soffre la verve di Brahim e Messias: ingresso complicato)

Lautaro MARTINEZ 6 – Meglio al servizio della squadra che come finalizzatore puro: ha poche chance per mettersi in mostra ma è utile alla causa. (70’ SANCHEZ 5,5 – Non impatta bene nel derby, fuori dal vivo del gioco)

Edin DZEKO 6 – Vedi sopra, non spicca ma fa il suo da “facilitatore”. Cala come i compagni nel finale

ALL.: Simone INZAGHI 5,5 – L’Inter gioca una gran partita ma crolla nel finale, dopo aver incassato il primo gol di Giroud. Non convince del tutto la sua gestione dei cambi.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 7,5 – Tiene in vita il Milan con una serie nutrita di interventi alla “Magic Mike”. Strepitoso protagonista del Derby.

Davide CALABRIA 6 – Perde clamorosamente il duello con Perisic, ma quando il croato il terzino destro acquisisce fiducia. Suo l’assist per il secondo gol di Giroud.

Pierre KALULU 6 – Pesa il suo svarione in occasione delle rete interista: salta completamente fuori tempo. Primo tempo da 5, ripresa da 7 con una serie di ottimi anticipi.

Alessio ROMAGNOLI 5,5 – Ruvido in marcatura su Dzeko, non infonde sicurezza al reparto.

Theo HERNANDEZ 5 – Soffre la verve di Dumfries e non sfonda sulla fascia sinistra. Si riprende nel corso del secondo tempo ma l’intervento da rosso diretto poteva tranquillamente evitarselo.

Ismael BENNACER 6 – Prova a mettere ordine in mezzo, non demerita in generale. (80’ KRUNIC sv)

Sandro TONALI 7 – Migliore in campo del Milan dopo Mike Maignan e Olivier Giroud. Per due volte sfiora il gol con siluri dalla distanza e prova costantemente a scuotere i suoi. Che maturità!

Franck KESSIE 5 – Poco a suo agio da 10, anche perché non sufficientemente sorretto dalla condizione fisica (precaria). Non impatta. (58’ DIAZ 6,5 – Ottimo impulso nell’ultima frazione di match. In ripresa.)

Alexis SAELEMAEKERS 5 – Innocuo sulla trequarti e ben contenuto. (Dal 46’ Junior MESSIAS 6,5 – Anche lui impatta bene, con il giusto atteggiamento.)

Rafael LEAO 5,5 – Anestetizzato dalla fase difensiva di Simone Inzaghi, non riesce questa volta a spaccare la partita.

Olivier GIROUD 8 – Risulta spettatore non pagante fino al 75esimo, poi prende fuoco: guizzo da rapace d’area e gol alla Bobo Vieri con controllo di tacco e piazzato mancino ad autografare una vittoria rossonera che più iconica non si può. Uomo derby.

All. Stefano PIOLI 6,5 – Milan che resiste nel primo sotto il fuoco incrociato nerazzurro, poi cresce esponenzialmente nella ripresa fino ad andarsi a prendere una vittoria

